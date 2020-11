FC Bayern: Alaba enthüllt falschen Plan – Transfer im Winter? Entscheidung festgelegt

David Alaba und der FC Bayern werden bald getrennte Wege gehen. Der Österreicher ist jetzt wieder gegen den Verein. Er verrät, warum er nicht erneuert hat.

Wegen David Alaba ist verfügbar unter FC Bayern mächtiger Ärger.

ist verfügbar unter mächtiger Ärger. Der Verein zog sein Angebot zurück – und Alaba schoss mit schwerwiegenden Vorwürfen zurück.

Jetzt enthüllt der Österreicher einen FCB-Plan – Hat er es deshalb nicht verlängert?

Update vom 6. November, 17.45 Uhr: Anfang dieser Woche stand David Alaba gegenüber Himmel gab bekannt, dass Bayern ihm eine gab Veränderung zu Manchester City angeboten (siehe Erstbericht). „Nach dem zweiten oder dritten Gespräch bekam ich den Anruf und wurde gefragt, ob ich mir einen Tausch vorstellen könne. Wo ich dann sage: Das ist dann irgendwo ins Gesicht geschlagen“, Sagte der Österreicher. Wie Sky Sports News Großbritannien berichtet, das Interesse ist aus England existieren noch im österreichischen. Für die nächste Übertragungsperiode Alaba soll bereits eine Entscheidung getroffen haben.

FC Bayern: Alaba enthüllt den Austauschplan der Bayern – Österreicher entscheiden sich für das nächste Transferfenster

Eine “Quelle in der Nähe des Spielers” sollte Sky Sports News Großbritannien haben berichtet, dass Alaba “in diesem Moment berücksichtigt keine anderen Vereine “und„ hundertprozentig auf der FC Bayern konzentriert “. Der 28-Jährige will seinen Vertrag beim FC Bayern erfüllen und bleibt bis zum Ende der Saison. Laut Sky Sports News Großbritannien Manchester City war wahrscheinlich auf einem Wechsel in Winter interessiert und war jetzt enttäuscht.

Dem Bericht zufolge soll es von Alaba erwähnt werden Tausch im Sommer herum Leroy Sané sind gegangen, jetzt will City Alaba weit nach England locken. Der Österreicher ist auch bei den Bürgern mit Ex-Bayern-Trainer Guardiola im Sommer sehr beliebt, ebenso wie der englische Meister FC Liverpool sollte interessiert sein. zusätzlich Top Clubs Inter Mailand, Real Madrid, Paris Saint-Germain und Juventus erwägen, den freien Verteidiger zu verpflichten.

Der FC Bayern bot David Alaba einen Transfer an – “Das war ein Schlag ins Gesicht”

Erster Bericht vom 3. November:

München – Nach 13 Jahren geht eine erfolgreiche Ehe bald zu Ende: David Alaba und das FC Bayern anscheinend nicht mehr finden. Im Gegenteil: Sie kämpfen öffentlich gegen die Schlammschlacht. FCB-Präsident Herbert Hainer zurückgelassen mit BR die Bombe platzte – der Verein zog sein Vertragsangebot zurück. Nach Alaba die FCB-Führung auf der Pressekonferenz bereits schwerwiegende Anschuldigungen erhoben, stellte er es nun wieder auf.

Gegenüber von Himmel Alaba enthüllte ein Detail aus den Verhandlungen – anscheinend bot ihm der FC Bayern eines an Veränderung zu Manchester City beim. „Nach dem zweiten oder dritten Gespräch bekam ich den Anruf und wurde gefragt, ob ich mir einen Tausch vorstellen könne. Wo ich dann sage: Das ist irgendwo ein Schlag ins Gesicht “, sagte der Österreicher.

FC Bayern: Sollte Alaba Teil des Sané-Deals sein? “Ich habe darüber nachgedacht”

Das wollten die Münchner damals wirklich Leroy Sané verpflichten. Alaba könnte Teil eines Swap-Deals geworden sein. Alaba hat abgesagt – und Sané ist trotzdem gekommen. Der 28-Jährige beklagt sich über mangelnde Wertschätzung. „Ich habe bereits mehrere Male beim FC Bayern erneuert und sie haben bereits früher miteinander über eine Vertragsverlängerung gesprochen. Das war jetzt nicht der Fall. Es war relativ spät, also habe ich mich schon gefragt “, sagt er. “Dann kamen sie auf das erste Angebot, bei dem ich darüber nachdachte, wo der Respekt und die Anerkennung sind.”

FC Bayern: David Alaba spricht die Fans direkt an

Die Worte des Verteidigers geben den Bayern-Fans wenig Hoffnung zu bleiben. Es wird schon sein Alaba Nachfolger gehandelt. Er wandte sich sogar direkt an die Fans und versicherte: “Ich kann jedem einzelnen Fan versichern, dass die Summen, die in den Raum gesteckt werden, nicht wahr sind.”

Darüber hinaus war er “enttäuscht und verletzt”, dass die Zahlen vom Verein nicht bestritten wurden. “Ich habe nie danach gefragt”, sagte er. Wie es weitergehen wird, ist unklar. Höchstwahrscheinlich sucht Alaba einen neuen Arbeitgeber für die neue Saison. Präsident Hainer betont auch, dass die Tür noch nicht geschlossen ist. „Wenn David mit uns sprechen möchte, sind wir immer bereit. Das ist überhaupt keine Frage. “(Epp)

