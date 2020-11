Zoom-Aktien fallen um 12,5 Prozent, Hoffnung auf Impfung

Es waren die Nachrichten, auf die viele gespannt waren: Die Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer weckte am Montag die Hoffnung, dass es bald einen Impfstoff geben könnte, der einen gewissen Schutz gegen Covid-19 bietet. Infolgedessen stiegen die Börsenkurse in Frankfurt am Main, London, Paris und Mailand oben. Die bisherigen Krisensieger mussten sich jedoch mit einigen starken Preisrückgängen auseinandersetzen.