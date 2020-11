Fast ganz Europa ist rot! So gewalttätig ist die 2. Corona-Welle in unseren Nachbarländern

Der Kampf gegen das Coronavirus ist noch lange nicht vorbei. Die Gesamtzahl der Fälle steigt weltweit weiter an. Auch in Europa ist die Infektionswelle derzeit dabei, uns erneut umfassend einzubeziehen: Wenn Sie sich unsere interaktive Karte ansehen, gibt es nur zwei Länder, in denen die rote Warnstufe derzeit nicht gilt: Finnland und die Türkei . In allen anderen Ländern liegt die 7-Tage-Inzidenz manchmal sehr weit über 50.