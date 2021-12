Familie entdeckt tödliche Schlange im Weihnachtsbaum

Es ist ein Weihnachtswunder, niemand wurde verletzt.

Während sie die gute Arbeit bewunderten, die sie beim Aufstellen und Schmücken ihres Weihnachtsbaums geleistet hatten, bemerkte eine Familie, dass etwas Seltsames ihren Kopf hinter einem Ornament hervorstreckte – Südafrikas giftigster Schlange.

„Wir bewunderten unsere Arbeit, als meine Frau Marcela auf unsere beiden Katzen zeigte und sagte, dass sie dachte, es könnte eine Maus im Baum sein, als sie es betrachteten“, sagte Rob Wild, ein 55-jähriger Vater von SWNS of the Süd. Unangenehme Entdeckung einer Familie mit Sitz in Afrika. „Sie bringen oft ‚Geschenke‘ von der Farm, auf der wir leben, also ging Marcela hin, um einen Blick darauf zu werfen, zog eine Kugel und sah einen Schlangenkopf, der ihr direkt in die Augen starrte.“

Eine schnelle Internetsuche ergab, dass das Reptil die giftigste Schlange des Landes war, die tödliche Boomslang. Wild schickte der Schlangenjägerin Gerrie Heyns sofort ein Foto des Baumeindringlings, der den Kopf der Schlange umkreiste. Aber die Situation war so lächerlich, dass Heyns sie als Scherz abtat.

Erst als Wild ihm einen Ring gab, glaubte Heyns ihm.

Die Familie Wild hat in diesem Jahr einen wilden Besuch in ihrem Weihnachtsbaum bekommen. SWNS

„Mein Handy klingelte, und es war Rob, der mir die Bilder schickte und mir versprach, dass sie wirklich einen Boomslang im Weihnachtsbaum haben, und das war kein Scherz“, sagte Heyns, 49. . sie lassen ihn nicht aus den Augen, falls er sich vom Weihnachtsbaum entwischt und in ihrem Haus ein Versteck findet.

Dort angekommen, erwies sich der Boomslang als schwieriger Griff, „weil er so eng war“, und Heyns beabsichtigte, die Dekoration des Baumes trotz der Schlange, die ihn umkreist, nicht zu stören.

Schließlich kam er vom Baum herunter und „hielt für ihn inne“, woraufhin Heyns es schaffte, seine Zange um den Körper der Kreatur und seinen Kopf in seine Hände zu legen, damit er nicht beißen konnte oder die wilden Kinder: Edward, 11 , und Sahara, 6.

Einem Ringer gelang es, die Schlange zu fangen, ohne gebissen zu werden. SWNS

„Ich möchte betonen, dass dies äußerst friedliche und nicht aggressive Schlangen sind und gerne in Ruhe gelassen werden. Wenn Sie also eine in einem Baum sehen, lassen Sie sie einfach dort“, riet Heyns jedem anderen, der es sein sollte Lage.