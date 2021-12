Müller Transport verdreifacht seine Logistikkapazität in Niederösterreich

Mit einer Investition von mehr als 10 Millionen Euro erweitert Müller Transporte seine Kühllager- und Auftragsmanagement-Kapazitäten am Standort Wiener Neudorf.

Dies ist der bisher größte Meilenstein in ihrem bisherigen Berufsleben, sagen die Geschäftsführer von Müller Fritz und Karin Müller: „Mit der Erweiterung unserer Zentrale haben wir eine hochmoderne Infrastruktur für die Zukunft geschaffen. Auf einem sieben Hektar großen Gelände in Wiener Neudorf befindet sich das Gelände der neuen Hauptverwaltung von Müller Transporte, das neben den Gebäuden auch mehr als 250 Lkw- und Pkw-Stellplätze für die gesamte Belegschaft bietet. Die Anlage entspricht dem TAPA-Sicherheitsstandard, ist also ein Hochsicherheitsparkplatz, der auch von anderen Verkehrsunternehmen gebucht werden kann.



Fritz Müller, Geschäftsführer Müller Transporte AG, am österreichischen Gemeinschaftsstand auf der Fruit Logistica 2019

Nach der Eröffnung eines neuen Kühlhauses mit einer Fläche von 4.800 m²2, neue Bürofläche mit 2.800 m²2 für Auftragsmanagement und Kundenservice wurde Mitte Oktober 2021 fertiggestellt. Das Lager ist nun dreimal so groß wie das bisherige am Standort Biedermannsdorf, die Bürofläche wurde verdoppelt.

Für mehr Informationen:

Müller Transporte GmbH

Palmersstraße 10

A-2351 Wiener Neudorf

Telefon. : +43 2236 64510

E-Mail: [email protected]

Das Netz: www.muellertransporte.at