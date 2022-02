Experten sagen, dass Rogue Rocket kurz davor ist, den Mond zu treffen, aus China stammt, nicht von SpaceX

Eine Raketenszene, bereit zum Einschlag Mond Am 4. März soll es sich nicht mehr um ein Stück einer SpaceX Falcon 9-Rakete handeln, sondern um einen Booster einer chinesischen Rakete, die 2014 zum Mond geschickt wurde, sagen Experten.

Bill Gray, Astronom und Entwickler des Asteroid Die Tracking-Software Project Pluto identifizierte zunächst den wandernden Weltraumschrott (der den vorläufigen Namen WE0913A erhalten hatte) als die obere Stufe einer Falcon-9-Rakete und sagte voraus, dass die Trümmer mit dem Mond kollidieren würden, nachdem sie sieben Jahre lang durch den Weltraum geflogen waren.

Gray hält seine ursprüngliche Einschätzung nun für falsch und hat seinen Blog-Beitrag mit einer Korrektur aktualisiert. Das dem Untergang geweihte Objekt ist nicht die Oberstufe von SpaceX, die im Februar 2015 gestartet wurde, um den Satelliten des Deep Space Climate Observatory oder DSCOVR 1,5 Millionen Meilen entfernt zu senden. Erde – aber es ist eigentlich eine Boosterrakete von Chinas Chang’e 5-T1-Mission 2014, die im Oktober 2014 gestartet wurde, sagte er.

„Ich dachte, es wäre entweder DSCOVR oder eine verwandte Hardware“, sagte Gray. schrieb auf seinem Blog . „WE0913A hat den Mond zwei Tage nach dem Start von DSCOVR passiert, und ich und andere haben die Identifizierung damit akzeptiert [Falcon 9] zweiter Schritt als richtig. Das Objekt hatte ungefähr die Helligkeit, die wir erwartet hatten, und hatte sich zum erwarteten Zeitpunkt und gezeigt [was] sich in einer vernünftigen Umlaufbahn bewegen.“

Jon Giorgini, ein Ingenieur am Jet Propulsion Laboratory der NASA, der aktive Raumfahrzeuge verfolgt, machte Gray am Samstag, dem 12. Februar, auf den Fehler aufmerksam. Giorgini hatte das DSCOVR-Raumschiff im Horizons-System der NASA recherchiert, einer Datenbank, die die Standorte und geschätzten Umlaufbahnen von Hunderttausenden verfolgt Sonnensystem Objekte. Laut Horizons führte die Flugbahn des DSCOVR-Raumfahrzeugs nicht sehr nahe an den Mond heran, sodass es unwahrscheinlich war, dass ein Teil des Raumfahrzeugs auf den einzigen Satelliten der Erde zuraste.

„Im Nachhinein hätten mir einige seltsame Dinge an der Umlaufbahn von WE0913A auffallen müssen“, schrieb Gray. „Wenn man keine Manöver annimmt, hätte es sich vor dem Vorbeiflug am Mond in einer etwas seltsamen Umlaufbahn um die Erde befunden. An seinem höchsten Punkt wäre es nahe der Umlaufbahn des Mondes; an seinem niedrigsten Punkt (Perigäum) etwa ein Drittel dieser Entfernung. Ich hätte erwartet, dass das Perigäum nahe der Erdoberfläche liegt. Das Perigäum schien ziemlich hoch zu sein.“

Gray erklärte diese Diskrepanzen zunächst mit der Annahme, dass aus der Raketenstufe restlicher Treibstoff austrat und dass die leichtere Ladung ihre Umlaufbahn beeinträchtigte.

Aber nach einer erneuten Auswertung der Daten stellte Gray fest, dass diese Erklärung unwahrscheinlich war. Stattdessen stimmten die Startzeiten und die Flugbahn der chinesischen Mission Chang’e 5-T1 fast genau mit WE0913A überein. Die Mission schickte ein kleines Testraumschiff zum Mond zur Vorbereitung der chinesischen Mission Chang’e 2020. Jetzt glaubt Gray, dass die Raketenstufe der Long March 3C-Rakete der Mission das Objekt ist, das mit einer Geschwindigkeit von etwa 5.771 mph (9.288 km) auf den Mond stürzen sollte /h) am 4. März.

Es wird erwartet, dass Weltraumschrott den Äquator des Mondes auf seiner anderen Seite trifft, was bedeutet, dass der Einschlag von der Erde aus nicht beobachtet werden kann. Satelliten, die den Mond umkreisen, wie der Lunar Reconnaissance Orbiter der NASA und die indische Raumsonde Chandrayaan-2, könnten die Kollision erfassen, werden aber höchstwahrscheinlich dazu verwendet, den Einschlagskrater des Objekts zu identifizieren. Wissenschaftler hoffen, dass die Bilder des neuen Kraters ihnen helfen, den Inhalt des Monduntergrundes besser zu verstehen.

„In gewisser Weise bleibt dies ein ‚Umstands‘-Beweis. Aber ich würde es als ziemlich zwingenden Beweis betrachten“, schrieb Gray. „Deshalb bin ich zuversichtlich, dass das Objekt, das am 4. März 2022 um 12:25 UTC den Mond treffen wird, tatsächlich die Raketenstufe Chang’e 5-T1 ist.“

Jonathan McDowell, Astrophysiker an der Harvard University schrieb auf Twitter dass die falsche Identifizierung der Rakete „ein ehrlicher Fehler“ war, der „das Problem der fehlenden ordnungsgemäßen Verfolgung dieser Weltraumobjekte hervorhebt“.

Ursprünglich auf Live Science veröffentlicht.