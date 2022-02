Daniel Radcliffes Rollen vom schlechtesten zum besten

Eine nutzlose Fortsetzung von Überraschungserfolg 2013 „Jetzt siehst du mich,“ „Jetzt siehst du mich 2“ sieht die Illusionisten bekannt als die Vier Reiter aus dem ersten Film (darunter die wiederkehrenden Mitglieder J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson), Jack Wilder (Dave Franco) und Newcomerin Lula May, gespielt von Lizzy Caplan), bekommen wieder zusammen für einen weiteren Überfall. Ihr neuer Betreuer, Dylan Rhodes (Mark Ruffalo), ist ein ehemaliger FBI-Agent, der sich an dem Magier-Entlarver Thaddeus Bradley (Morgan Freeman) rächen will, von dem er glaubt, dass er für den Tod seines Vaters verantwortlich ist. Auf einer Mission, einen korrupten CEO aufzudecken, nimmt Walter Mabry (Daniel Radcliffe), ein weiterer junger Tech-Tycoon, sie gefangen. Er möchte, dass die Reiter einen speziellen Chip stehlen, der ihm Zugriff auf alle privaten mobilen Daten der Welt verschafft.

Autor EB Weiß hätte gesagt (Es gibt mehrere Varianten des Zitats), „Einen Witz zu erklären ist wie einen Frosch zu sezieren. Du verstehst es besser, aber der Frosch stirbt dabei.“ „Now You See Me 2“ ist kein Scherz, aber es verkörpert perfekt den Geist dieser Worte. Es wird so viel Zeit damit verbracht, zu erklären (und erneut zu erklären), warum die Motivationen der Charaktere nicht das sind, was Sie denken, dass es am Ende nicht einmal eine Rolle spielt. Radcliffes Anwesenheit scheint in einem ohnehin überladenen Film überflüssig.