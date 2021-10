Experten identifizieren älteste vormenschliche Fußabdrücke auf Kreta

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die ältesten Fingerabdrücke von Vormenschen über sechs Millionen Jahre alt sind.

Etwa fünfzig Spuren wurden 2002 in der Nähe des Dorfes Trachilos am westlichen Ende der griechischen Insel Kreta identifiziert.

Sie wurden in einer Art Sedimentgestein gefunden, das sich am Rande des antiken Mittelmeers gebildet hat.

Jetzt haben Datierungstechniken gezeigt, dass sie 6,05 Millionen Jahre alt sind, was sie zum ältesten direkten Beweis dafür macht, dass ein menschlicher Fuß zum Gehen verwendet wurde.

Obwohl nicht klar ist, welche Art sie hinterlassen hat, haben die Fußabdrücke eine deutlich menschliche Form, mit einem großen Zeh, der unserem ähnelt und einer “Kugel” in der Sohle, die bei Affen nicht zu finden ist.

Einer der etwa 50 Fußabdrücke von Trachilos. Die Fußabdrücke wurden in einer Art Sedimentgestein gefunden, das sich bildete, als das Mittelmeer kurzzeitig austrocknete

Fotografie von zwei Abzügen, veröffentlicht in der Zeitung 2017, “möglicherweise eine statische Position eines Individuums darstellend”

TRACHILOS-FUSSABDRUCKE Trachilos’ Fußabdrücke wurden in einer Art Sedimentgestein gefunden, das sich bildete, als das Mittelmeer kurzzeitig austrocknete. Die Trachilos-Drucke wurden am sandigen Ufer des Mittelmeers auf der griechischen Insel Kreta geschaffen. Forscher haben sie auf 6,05 Millionen Jahre datiert und sind damit der älteste direkte Beweis für einen menschlichen Fuß, der zum Gehen verwendet wird. In der Zwischenzeit, noch bevor das moderne Kreta losgelöst vom griechischen Festland oder der Sahara existierte, könnten die ersten Hominiden sowohl in Südosteuropa als auch in Afrika gelebt haben. Die Form der fossilen Fußabdrücke deutet darauf hin, dass der mutmaßliche Hominianer, der sie hinterlassen hat, primitiver war als die Laetoli, deren 3,7 Millionen Jahre alte Fußabdrücke, die in Tansania gefunden wurden, Beweise für menschliche Füße und vertikale Fortbewegung waren.

Vor sechs Millionen Jahren war Kreta noch mit dem griechischen Festland verbunden, was bedeutet, dass die ersten Hominiden sowohl in Südosteuropa als auch in Afrika gelebt haben könnten.

Die „Trachilos-Fußabdrücke“ sind fast 2,5 Millionen Jahre älter als Spuren, die einer uralten vormenschlichen Art namens Australopithecus afarensis zugeschrieben werden, die in Laetoli in Tansania, Afrika, beheimatet ist. A. afarensis ist die Art, zu der der berühmte menschliche Vorfahre ‘Lucy’ gehört.

Die Form der Trachilos-Fußabdrücke weist darauf hin, dass sie zu einem alten Hominiden gehören, etwas primitiver als A. afarensis.

Sie wurden an einer sandigen Küste, vielleicht einem kleinen Flussdelta, durchgeführt, während die Spuren von Laetoli in Vulkanasche geführt wurden.

Die Fußabdrücke sind wie jedes andere Fossil und können mit der “Foraminifera-Biostratigraphie” gealtert werden – der Analyse einzelliger Organismen, die Foraminiferen genannt werden, um das Alter des Gesteins zu bestimmen.

Die Trachilos-Drucke bieten eine atemberaubende Momentaufnahme eines einzigen Moments in der antiken Geschichte, aber die Art, die sie gemacht hat, ist unbekannt.

„Der älteste menschliche Fuß, der zum Gehen im Stehen verwendet wurde, hatte einen Ballen mit einem starken parallelen großen Zeh und immer kürzer werdenden seitlichen Zehen“, sagte Per Ahlberg, Professor an der Universität Uppsala und Co-Autor der Studie.

„Der Fuß hatte eine kürzere Sohle als Australopithecus. Ein Bogen war noch nicht ausgeprägt und die Ferse war schmaler.

In einer Studie aus dem Jahr 2017 wurde das Gestein, in dem die Fußabdrücke gefunden wurden, auf vor etwa 5,7 Millionen Jahren datiert, was etwa zwei Millionen Jahre vor den ersten zuvor entdeckten Hominiden-Fußabdrücken liegt.

Die Fußabdrücke befinden sich in der Nähe des Dorfes Trachilos am westlichen Ende der griechischen Insel Kreta

Abgebildet ist eine Felsplatte mit den Fußabdrücken in der Nähe von Trachilos mit Blick auf das Mittelmeer

Aber Studienautor Dr. Uwe Kirscher von der Universität Tübingen sagte gegenüber MailOnline heute, dass sein Team jetzt ein “robusteres und genaueres Alter” für Fußabdrücke bereitstellt.

Das Alter im Jahr 2017 sei “nur eine Schätzung”, sagte er, basierend auf der irrigen Annahme, dass die darüber liegenden Sedimente mit der messinischen Salzgehaltskrise in Verbindung stehen – der Austrocknung des Mittelmeers vor etwa 5 bis 6 Millionen Jahren.

“Krisenbedingte Sedimente fehlen in diesem Teil Kretas”, sagte Dr. Kirscher.

Mehrere der Autoren des Artikels von 2017 sind die Autoren dieser neuen Studie. Einer von ihnen, Professor Ahlberg, sagte gegenüber MailOnline auch, dass die vorherige Alterung “unvollständig und leicht fehlerhaft war”.

Für die Analyse verwendeten die Forscher geophysikalische und mikropaläontologische Methoden, um die Trachilos-Fußabdrücke zu altern, die an einer sandigen Küste entstanden sind.

Die neue Schätzung stellt sie in das gleiche Alter wie die Fossilien des stehenden gehenden Primaten Orrorin tugenensis, der aus Kenia stammt und vor 6,1 bis 5,8 Millionen Jahren lebte.

Die Füße unserer nächsten Verwandten (der anderen Menschenaffen) ähneln eher einer menschlichen Hand, mit einem daumenförmigen Hallux, der seitlich herausragt. Auf dem Foto ein Gorillafuß

Obwohl Trachilos Fußabdrücke als vormenschlich beschrieben werden, ähneln sie unseren aufgrund ihres Alters bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass der erste Homo sapiens vor einigen hunderttausend Jahren auftauchte.

Menschliche Füße haben eine ganz besondere Form, anders als alle anderen Landtiere.

Einzigartig ist die Kombination aus einer langen Sohle, fünf kurzen Zehen, die ohne Krallen nach vorne zeigen, und einem Hallux (“großer Zeh”), der größer ist als die anderen Zehen.

Im Vergleich dazu sehen die Füße unserer nächsten Verwandten (der anderen Menschenaffen) eher wie eine menschliche Hand aus, mit einem daumenförmigen Hallux, der seitlich herausragt.

Die Fußabdrücke von Trachilos haben eine unverkennbar menschliche Form – und das gilt insbesondere für die Zehen.

Der große Zeh ähnelt in Form, Größe und Position unserem. Es ist auch mit einem deutlichen “Ball” an der Sohle verbunden, der bei Affen nie vorhanden ist.

Die „Trachilos-Fußabdrücke“ sind fast 2,5 Millionen Jahre älter als Spuren, die einer uralten vormenschlichen Art namens Australopithecus afarensis (Künstlerfoto) aus Laetoli in Tansania, Afrika, zugeschrieben werden. A. afarensis ist die Art, zu der der berühmte menschliche Vorfahre ‘Lucy’ gehört

Die Fußabdrücke, die A. afarensis in Tansania hinterlassen hat, sind denen des modernen Menschen sehr ähnlich, außer dass die Ferse schmaler ist und die Sohle keinen richtigen Bogen hat.

Im Gegensatz dazu hat Äthiopiens 4,4 Millionen Jahre alter Ardipithecus ramidus, der älteste bekannte Hominide aus einigermaßen vollständigen Fossilien, einen Affenfuß.

Forscher, die den Ardipithecus beschrieben, argumentierten, dass er ein direkter Vorfahre späterer Hominiden war, was darauf hindeutet, dass sich zu dieser Zeit noch kein menschenähnlicher Fuß entwickelt hatte.

Die neue Studie wurde in der Zeitschrift veröffentlicht Wissenschaftliche Berichte.