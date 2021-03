Exklusive Vorschau auf “Für alle Menschen”: Sehen Sie, wie Gordo Stevens in “Pathfinder” einen neuen Raumanzug ausprobiert.

Nach einer “Fehlfunktion” des Reißverschlusses in der Apple TV + In der Weltraumgeschichte “For All Mankind” gewöhnt sich der Astronaut Gordo Stevens wieder an einen Raumanzug.

Wie wir letzte Woche gesehen habenStevens versucht, seinen räumlichen Rhythmus für eine neue Mission zu finden, seine erste seit Jahren. Er hat etwas zugenommen und es ist eine Weile her, seit er das letzte Mal einen Raumanzug getragen hat, aber Stevens hofft, dass die alte Routine nach seinen Mondflügen der 1960er Jahre zu ihm zurückkehren wird. Staffel 2 von “For All Mankind” ist in den 1980er Jahren Stevens bereitet sich darauf vor, mit einem neuen Fahrzeug zu fliegen – dem NASA-Space Shuttle.

“Fliegen oder nichts wird getan”, sagt Stevens in diesem exklusiven Clip aus der Folge dieser Woche mit dem Titel “Pathfinder”, die am Freitag, den 12. März ausgestrahlt wurde. Der Name “Pathfinder” bezieht sich auf eine fiktive Version eines Shuttles der nächsten Generation, das auch in dieser Saison in der Serie enthalten ist. (( Apple hat letzte Woche auf Twitter eine Vorschau des Shuttles angeboten .)

“Mit ein wenig Hilfe von Molly plant Ed einen Karrierewechsel – während seine ehemaligen Jamestown-Teamkollegen Gordo und Danielle kämpfen”, heißt es in der Beschreibung einer Episode.

Entdecken Sie die Zukunft der Weltraumforschung. Das neue Forschungsshuttle der NASA verändert die Raumfahrt, ein Atommotor nach dem anderen. Sehen Sie sich #ForAllMankind in der @ AppleTV-App mit einem Apple TV + -Abonnement an. pic.twitter.com/8a9YaMWrID3. März 2021 Finde mehr heraus

“For All Mankind” ist eine enge Annäherung an die tatsächliche Weltraumtechnologie, folgt jedoch einer alternativen Geschichte zu dem, was tatsächlich im Weltraum passiert ist. Ein entscheidender Moment in Staffel 1 war, dass die Sowjetunion die Amerikaner auf dem Mond besiegte. Während dieser Saison flog Stevens auf dem Apollo 10 Generalprobe für die Mondlandung in den USA und später in Jamestown, einer US-Mondbasis, aber bei dieser Mission gegen eine Wand gestoßen und mit Hilfe von Teamkollegin Danielle Poole (Krys Marshall) früh zurückgekehrt.

Trotz dieser Geschichte und der langen Pause zwischen den Missionen scheint Stevens mit dem neuen Raumanzug zunächst zufrieden zu sein. Da es verschraubt ist und mit dem Klassiker “ Snoopy Mütze “Astronauten tragen unter ihren Helmen, einer der Mitarbeiter, der Stevens scherzt, dass sie die” harten Ladegeräte “und” Testpiloten “der älteren Astronautengeneration vermisst.

Wir schieben gerne alles in Richtung Firewall, okay “, scherzt Stevens, ein Testpilotenwitz, der sich auf die Gaspedalkurbel in Richtung des Teils des Flugzeugs bezieht, der den Piloten vom Motor trennt.

Der Raumanzug, den Stevens anprobiert, ist etwas steifer als früher; Einer der Techniker scherzt über seinen Austausch gegen einen der alten “Apollo A7LB” und bezieht sich auf die Erzeugung von Raumanzügen, die im realen Leben auf den NASA-Missionen Apollo, Skylab und Apollo-Sojus vor dem räumlichen Shuttle eingesetzt wurden.

Stevens zeigt die alte Kultur, in der Stevens in den 1960er Jahren aufgewachsen ist, und macht einen unangemessenen Witz über den Techniker, der lange vor der “Me Too” -Ära nicht bemerkt worden wäre. “Ich liebe jede Minute”, sagte er, “ich denke an dich.”

“Du gibst niemals auf, oder?” Sie lächelt, bevor sie sich wieder auf den Job konzentriert.

„Charme ist ein großer Teil meiner Legende“, fährt Stevens fort, wird aber schnell ernst, wenn sich der Techniker mit dem Helm nähert. Er sinkt ein und beginnt schwer zu atmen. Die beiden Techniker, die in der Nähe stehen, fragen, ob es ihm gut geht. Dann wird der Clip schwarz, was unklar macht, wie lange Stevens ‘klaustrophobische Reaktion anhält.

Staffel 1 von “For All Mankind” und die ersten drei Folgen von Staffel 2 sind verfügbar auf der Apple TV + Streaming-Plattform , für die ein Abonnement von 4,99 USD / Monat erforderlich ist. Wir haben auch eine spoilerfreie Diskussion darüber, was in Staffel 2 zu erwarten ist mit einem Blick darauf, wie es mit der tatsächlichen Geschichte des Space Shuttles der 1980er Jahre verglichen wird, mit freundlicher Genehmigung von Partner Space.com collectSPACE .

Um über die heutige Folge auf dem Laufenden zu bleiben, lesen Sie “ Für die ganze Menschheit: Der offizielle Podcast “, ab sofort in Apple-Podcasts verfügbar. Eine neue Augmented-Reality-Erfahrung namens” Für die ganze Menschheit: Time Capsule “ist auch im App Store erhältlich.

