Evie Toombes, Frau mit Spina bifida, verklagt den Arzt ihrer Mutter auf Millionen

Eine Engländerin mit Spina bifida verklagt den ehemaligen Arzt ihrer Mutter auf Millionen von Dollar an Gesundheitskosten und Schadensersatz und behauptet, sie hätte nie geboren werden dürfen.

Evie Toombes, eine 20-jährige Reiterin aus Lincolnshire, verklagt den Hausarzt ihrer Mutter, Dr. nach dem Telegraphen.

Bei Toombes wurde nach seiner Geburt im November 2001 eine Lipomyelomeningozele diagnostiziert, ein Neuralrohrdefekt in der Wirbelsäule. Seine Knochen entwickelten sich entlang seines Rückenmarks nie richtig, was zu einer dauerhaften Behinderung führte.

Sie behauptet, ihre Mutter hätte sie nie bekommen, wenn ihr Arzt ihr gesagt hätte, dass sie Folsäurepräparate einnehmen muss, um die Wahrscheinlichkeit einer Anomalie bei ihrem Baby zu minimieren.

Toombes ist ein Springreiter, der hofft, eines Tages an den Paralympischen Spielen teilnehmen zu können. Instagram

Ihre Anwältin Susan Rodway sagte dem Richter des britischen High Court, dass Toombes „in einem beschädigten Zustand geboren wurde“ und die Millionen von Dollar zurückfordern wollte, die zur Deckung der Lebenshaltungskosten mit ihrer Krankheit erforderlich waren.

Mitchell bestritt die Verantwortung und antwortete, er habe Caroline Toombes „vernünftige Ratschläge“ gegeben, obwohl es gängige Praxis ist, potenziellen Müttern zu empfehlen, das Nahrungsergänzungsmittel vor der Empfängnis und während der ersten 12 Wochen der Schwangerschaft einzunehmen. , berichtete The Telegraph.

Sein Anwalt argumentierte, dass er werdenden Eltern früher etwa 400 Milligramm Folsäure erzählte, aber wenn die Mutter sich gut ernährte, waren die Folsäurewerte im Allgemeinen sowieso auf einem gesunden Niveau und die Nahrungsergänzungsmittel wären weniger wichtig.

„Er hat mir gesagt, es sei nicht nötig“, sagte sie der Richterin bei ihrem Arztbesuch im Februar 2001. „Mir wurde gesagt, dass ich bei einer guten Ernährung vorher keine Folsäure nehmen müsste.“

Toombes hat eine sehr eingeschränkte Bewegungsfreiheit und muss manchmal 24 Stunden am Tag an medizinische Schläuche angeschlossen werden. Instagram

Rodway sagte, wenn sie von Mitchell beraten worden wäre, hätte sie die Geburt eines Babys verschoben.

„Dies ist ihr Beweis dafür, dass sie davon erfahren und nicht versucht hätte, schwanger zu werden, bis sie überzeugt war, sich so gut wie möglich geschützt zu haben“, sagte sie laut The Telegraph.

Rodway fügte hinzu, dass Caroline Toombes ein „normales und gesundes“ Baby bekommen hätte, aber eine „genetisch andere Person“ von Evie Toombes sei.

Obwohl ihre Mobilität „sehr eingeschränkt“ ist, hofft die Reiterin derzeit, an den Paralympischen Spielen teilzunehmen, obwohl sie manchmal 24 Stunden am Tag an medizinische Schläuche angeschlossen ist. Je älter sie wird, desto häufiger wird sie an einen Rollstuhl gefesselt. Aufgrund ihres Zustands leidet sie auch an Darm- und Blasenproblemen.

Das endgültige Urteil wird zu einem späteren Zeitpunkt erwartet.