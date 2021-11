Bis zu 50% Rabatt auf Quest-Spiele

Black Friday-Angebote für Quest 2 Software, Spiele und Apps sind jetzt live, mit neuen einzigartigen Packs und Spielen zu ermäßigten Preisen von bis zu 40%.

Der diesjährige Quest 2 Black Friday-Sale ist von heute bis zum 28. November um 23:59 Uhr PT im Oculus Store erhältlich. Es ist zusätzlich zu der aktuellen Materialaktion, die beim Kauf von Quest 2-Helmen ein Guthaben in Höhe von 50 USD oder Händler-Geschenkgutscheine bündelt.

Hier sind alle Pakete:

– Ultimatives Quest-Paket – The Walking Dead: Saints & Sinners, Warplanes: WW1 Fighters, A Township Tale, Elf Tischtennis und Demeo für 77,99 $ (reduziert 36%, von $ 119,95)

– Quest-Favoriten-Paket – Job Simulator, Five Nights at Freddy’s, The Room VR, The Thrill of the Fight und Gorn für 65,99 $ (40% Rabatt von 109,95 $)

– Unsterbliches Vader-Paket – Vader Immortal: Episodes 1-3 für 14,99 $ (50% Rabatt von 29,97 $)

– Signature-Quest-Paket – Bevölkerung: Eins und mehr für 38,49 $ (reduziert um 30%, von 54,98 $)

– Das Kletterpaket – The Climb und The Climb 2 für 35,99 $ (40% Rabatt von 59,98 $)

– Pack ich erwarte, dass du stirbst – Ich erwarte, dass du 1 & 2 stirbst für 29,99 $ (40% Rabatt von 49,98 $)

Außerdem gibt es im Oculus Store eine Reihe einzigartiger, ermäßigter Artikel. Hier sind einige Highlights der beliebten und aktuellen Veröffentlichungen, die wir entdeckt haben:

– Scharfschütze Elite VR für 20,99 $ (30 % weniger als 29,99 $)

– Larcenauts für 19,49 $ (35% weniger als 29,99 $)

– Sam und Max: diesmal ist es virtuell für 19,49 $ (35% weniger als 29,99 $)

– Myst für 17,99 $ (um 40 % von 29,99 $)

– Unternehmer für 11,99 $ (um 40% von 19,99 $)

– Schneebesen-Pistole für 20,99 $ (30 % weniger als 29,99 $)

– Fünf Nächte bei Freddy für 19,49 $ (35% weniger als 29,99 $)

– Minigolf für 8,99 $ (um 40% von 14,99 $)

– Fr VR-Abenteuer für 20,99 $ (30 % weniger als 29,99 $)

– Tetris-Effekt: Verbunden für 17,99 $ (um 40 % von 29,99 $)

– Die Folgen der Jurassic-Welt für 17,99 $ (minus 28% von 24,99 $)

Dies ist nur die Spitze des Eisbergs – es gibt viele andere reduzierte Spiele zum Verkauf. Sie können die vollständige Liste hier durchsuchen.

Was wirst du im Oculus Store Black Friday Sale kaufen? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen.