Europäische Weltraumorganisation ernennt neuen österreichischen Chefwissenschaftler

An diesem Freitag, dem 19. Oktober 2016, nimmt Josef Aschbacher an einer Pressekonferenz in Rom teil. Die Europäische Weltraumorganisation gab am Donnerstag bekannt, dass Josef Aschbacher, ein österreichischer Wissenschaftler, der das Erdbeobachtungsprogramm leitet, zum nächsten Leiter der Organisation ernannt wurde. (AP Photo / Gregorio Borgia, Datei)