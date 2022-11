RIP Google Hangouts, Googles letzte und beste Chance, mit iMessage zu konkurrieren

Heute, am 1. November 2022, ist Google Hangouts für den Tod geplant. Die Telefon-App hat die Servicemitarbeiter einzeln gestartet seit Juliaber die letzten Reste von Hangouts, Web-App, bleibt heute geschlossen. Hangouts war für kurze Zeit Googles beste, ehrgeizigste und beliebteste Messaging-Initiative, aber 5 Milliarden Downloads später geht Google weiter. Hangouts engster Verwandter, Google-ChatAlle Ihre Nachrichten und Kontakte sollten jetzt automatisch importiert werden, aber der neue Dienst ist nur ein schwacher Schatten des ursprünglichen Plans für Hangouts.

Das Schließen von Hangouts ist das letzte Kapitel der Störung Es ist der Google Mail-Verlauf. Google Talk wurde vor 17 Jahren eingeführt und Google hat immer noch keine konkurrenzfähige Messaging-Plattform. Einer der Gründe, warum wir in der 10-millionsten Mail-App von Google sind, ist, dass es innerhalb von Google ein solides, stabiles Zuhause für Mail gibt. Das Messaging-Lineup 2022 ist ein Paradebeispiel. Sie haben das Google Workspace-Team, das Google Chat erstellt – es ist das Google Business-Team, das einen Konkurrenten für Slack erstellt – und dann gibt es Google Messages – eine Art Carrier-zentrierter Konkurrent von Apples iMessage – das anscheinend vom Android-Team stammt. Ist das Team, das Android entwickelt, größer oder kleiner als das Team, das Gmail und den Rest der Google-Apps entwickelt? Beide haben ihre verständlichen Gründe für die Suche nach Messaging, aber die Aufteilung der Google-Nutzerbasis auf zwei inkompatible Produkte macht es für beide Projekte schwierig, Wirkung zu erzielen. Neben diesen beiden großen Projekten gibt es auch Google Voice und eine Reihe von isolierten Messaging-Diensten in Apps wie Google Fotos und Google Pay.

Es war einmal, dass Google versucht hat, dieses Problem zu beheben. Messaging sollte bei Google ein richtiges Zuhause haben, und dieses Zuhause sollte (dramatischer Donnerschlag) Google+ sein. Im Jahr 2011 entschied der damalige Google-CEO Larry Page, dass Social Media die Zukunft sei, und startete das Google+-Projekt im gesamten Unternehmen. Der Chef von G+ erhielt den Titel „Senior Vice President“ und war damit einer von acht Personen, die direkt an Page berichteten, was Google+ als eine der Hauptsäulen von Google festigte. Diese Abteilung sollte das gesamte Messaging übernehmen und startete zwei Jahre später ihr Messaging-Projekt Google+ Hangouts.

Die Android-App des ersten Tages.

Blob-Emojis und ein laufender Videoanruf.

Würden Sie glauben, dass Android einmal Tablet-Apps hatte? Google

Genau wie Google Talk funktionierte Hangouts auch in Gmail.

Wer könnte die hässliche, grüne Version von Hangouts vergessen, die 2014 eingeführt wurde?

Ende 2014 konnte man schnell zwischen Hangouts, SMS und Google Voice wechseln, indem man einfach auf die Schaltfläche links neben dem Eingabefeld drückte.

Das aktuelle (und, wie ich annehme, endgültige) Design für Android. Google

Hangouts mit dem Codenamen „Project Babel“ wurde damit beauftragt – hol dir das –vereinigend Google Mail-Wallet. Google hatte damals vier Messaging-Apps, Google+ Messenger, Google Talk, die SMS-App von Android und Google Voice. Treffpunkte 2013 gestartetund bis Ende des Jahres Integrierte SMS. Im Jahr 2014 war die App voll funktionsfähig und enthielt Hangouts-Nachrichten, SMS und Google Voice in einer App, die alle auf Ihrem Telefon oder überall im Internet verfügbar waren. Mit der Veröffentlichung von Android 4.4 2013 dort ist gewesen keine eigenständige Android-SMS-App. Hangouts war die einzige Standard-SMS-Option.

Google hatte seinen iMessage-Klon gebaut, und es war ein erstaunlicher Dienst. Ihre gesamte Kommunikation war über eine einzige Messaging-App in einer benutzerfreundlichen Oberfläche verfügbar. Google hatte dank der breiten plattformübergreifenden Kompatibilität auch handfeste Vorteile gegenüber iMessage. Hangouts war auf Android, iOS, im Web und in Gmail verfügbar. Das bedeutete, dass der Dienst nativ auf Telefonen, Uhren, Autos, Tablets, Webbrowsern und sogar Google Glass lief. Google hätte heute wahrscheinlich eine solide Grundlage für Messaging, wenn es Hangouts weiter aktualisieren und in Hangouts investieren würde.

Doch bereits 2014 zerfiel das Zuhause von Hangout. Unter Beschwerden, Google+ sei eine „Geisterstadt“, wurden die Messer für den Dienst herausgeholt. Vic Gundotra, Senior Vice President von Google+ und treibende Kraft hinter dem Projekt, Google verlassenund am selben Tag Berichte sind herausgekommen dass die Ressourcen von Google+ drastisch reduziert und die erzwungene Google-weite Integration von Google+ beendet würde. Hangouts steckte in einer sterbenden Abteilung fest, und während einige Projekte wie Google+ Fotos schaffte es, sich zu einem stabilen Landeplatz zu entwickeln, Hangouts nicht, und bis 2015 sahen Sie regelmäßig Kundenbeschwerden, dass das Projekt unterfinanziert war.

Das andere „Problem“ mit Hangouts ist, dass es sich um einen Streik gegen Mobilfunkbetreiber handelte. Die Kombination von SMS und einem Over-the-Top-Messaging-Dienst in einer App war etwas, das den Netzbetreibern nicht gefiel. Sie wollten etwas, das sich auf SMS und nur auf SMS konzentriert, damit Benutzer es nicht wagen würden, versucht zu werden, kein Trägerprodukt zu verwenden. Google gab nach und führte eigenständige Google Messages in die ein nächste Android-Version. Aufgrund des Mangels an Organisation und Mut von Google dauerte die Herrschaft von Hangouts als Googles bestem All-in-One-Messaging-Dienst nur etwa ein Jahr. Hangouts war weiterhin ein eingestelltes Zombie-Produkt, das sogar noch besser war als die Fülle neuer Messaging-Dienste, die Google später veröffentlichen würde, und heute wird es endlich eingestellt.