“Es ist mein großes Ziel”: Dominic Thiem über den Sieg über Rafael Nadal bei Roland-Garros 2021

Bevor Dominic Thiem seinen ersten Grand Slam-Titel bei den US Open 2020 gewann, spielte er in seiner Karriere dreimal in einem großen Finale. Jedes Mal wurde der österreichische Zauberer von den Korkherren des Sports – Rafael Nadal und Novak Djokovic – auf den Elitebühnen des Tennis gestoppt.

Ihre überragende Dominanz und Beständigkeit im Sport hat andere Profis immer motiviert, ihr Spiel weiter zu verbessern und ihre beste Form des Tennis zu produzieren.

Tennisspieler haben immer versucht, den Würgegriff der “Großen Drei” zu brechen, und sie haben eine gewinnende Einstellung, wenn sie gegen die Dreifaltigkeit von Roger Federer, Nadal und Djokovic spielen.

In diesem Sinne will Thiem, Läufer auf Sand, den Roland Garros-Titel gewinnen, indem er Nadal, den ultimativen Meister Frankreichs, 13 Mal auf Sand besiegt.

“Eine der größten Herausforderungen im Sport” – Thiem über den Sieg über Rafael Nadal bei Roland Garros

„Er ist (Nadal) eine Klasse für sich und ich weiß nicht, ob ich mir selbst vertraue, es zu tun. Ich habe es dort nie geschafft, ihn zu schlagen. Bei anderen Turnieren bin ich zuversichtlich, weil ich es schon einmal gemacht habe, aber ihn auf diesem Center Court zu schlagen, ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Herausforderungen im Sport. “ Thiem sagte. „Nur zwei Spieler haben es in 16 Jahren geschafft, ihn zu besiegen. Welches ist eine verrückte Statistik. Ich denke, er wird für ein oder zwei Jahre immer der klare Favorit und der stärkste Spieler in Paris sein. Trotzdem ist es mein großes Ziel und ich werde es 2021 erneut versuchen. “

Der Sand und die Bedingungen von Roland Garros haben den Österreicher immer bevorzugt, und seit seinen Juniorentagen auf der Tour ist Dominic tief im Turnier gefahren.

„Mein größtes Ziel sind die French Open. Dies war in den letzten Jahren immer der Fall. Weil es das Turnier bleibt, das mir am besten gefällt, wo die Bedingungen am besten zu mir passen. Ich habe das Finale 2011 als Junior gespielt. Von diesem Moment an war es das Turnier, das ich immer gewinnen wollte. “ Sagte Thiem.

Dominic Thiem im Jahr 2020

Im Jahr 2020 trat Thiem als amtierender Doppelfinalist bei Roland Garros an. Zuvor hatte er die US Open in New York gewonnen und das Australian Open-Finale in Melbourne erreicht.

Ihre großartige Grand-Slam-Leistung wurde jedoch von dem guten Freund Diego Schwartzman gestoppt, als das Duo auf dem Philippe-Chartier-Platz ein unglaubliches Viertelfinalspiel mit fünf Sätzen bestritt.

Derzeit befindet sich Thiem in der Adelaide-Blase der Australian Open 2021 in Quarantäne und bereitet sich darauf vor, seine Jagd nach seinem zweiten Slam-Titel zu beginnen.