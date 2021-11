Europäische Banken: Reden wir über Bankenabwicklung | Artikel

Anstehende Änderungen des Abwicklungsrahmens

Die CMDI-Auflösungsrahmen Die derzeitigen Leitlinien für die Behandlung von Bankausfällen können sich ändern, wobei die ersten Noten im Laufe des Jahres 2022 gesetzt werden sollen. Die Überprüfung zielt darauf ab, die Effizienz, Verhältnismäßigkeit und allgemeine Kohärenz des Rahmens für die Bewältigung von Bankenkrisen in der EU unabhängig von ihrer Größe zu erhöhen und Geschäftsmodell der Banken sowie Verbesserung des Einlagenschutzniveaus gemäß EBA. Die Europäische Kommission hat im Januar 2021 eine gezielte Konsultation zur Überprüfung des CMDI-Rahmens eingeleitet. Ein Kommissionsvorschlag für die Überprüfung wird in der zweiten Jahreshälfte 2022 erwartet.

Die Kommission hat Konsultationen über die Förderung einer weiteren Harmonisierung der Gläubigerhierarchie bei Bankinsolvenzen und insbesondere über die Bevorzugung von Einlegern in der gesamten Union geführt. Der CMDI-Rahmen sieht keine Harmonisierung der Forderungshierarchie in der gesamten Union vor, was bedeutet, dass in einigen Mitgliedstaaten nicht anrechenbare Einlagen den gewöhnlichen unbesicherten Forderungen gleichgestellt werden, während in anderen Mitgliedstaaten alle Einlagen einen privilegierten Status haben. Darüber hinaus sind Einlagensicherungssysteme national. Die Behandlung von Einlegern über die Einlagensicherung (100.000 €) hinaus und die Funktionsweise der nationalen Einlagensicherungssysteme sind von Land zu Land unterschiedlich. Die Konsultation wirft die Frage auf, ob es dem Rahmen gelungen ist, öffentliche Gelder vor Bankausfällen zu schützen. Dies gilt insbesondere für kleine und mittlere Banken.

Die EBA hat ihre Stellungnahme zu der Überprüfung im Oktober 2021 veröffentlicht. Der Bericht konzentriert sich insbesondere auf die Quellen der Bankenfinanzierung, die für die Bewältigung eines Bankausfalls im Rahmen einer Abwicklung oder Insolvenz erforderlich sind. Zu den Quellen gehören das Vorhandensein ausreichender Instrumente zur Verlustabsorption und der Zugang zu Abwicklungsfinanzierungsvereinbarungen. In ihrem Bericht analysiert die EBA die Auswirkungen der Einführung einer Präferenz für Antragsteller in der gesamten Union. Die Analyse konzentriert sich auf 368 Abwicklungseinheiten und eine Gesamtzahl von 862 Bankinstituten, die 63 % bis 74 % der nationalen Bankaktiva der EU abdecken.

Von insgesamt 368 Banken verfügen laut EBA 187 über eine Abwicklungsstrategie, während 181 über eine Liquidationsstrategie verfügen. Die Wahl zwischen den beiden richtet sich nach dem Public Interest Assessment (PIA). Der SRB hat seinen Ansatz für den PIA im Mai 2021 überarbeitet, um systemweiten Ereignissen Rechnung zu tragen, wodurch wahrscheinlich das Universum der Banken, die einer Abwicklung statt einer Liquidation ausgesetzt sind, erweitert wird. Eine breitere Anwendung der PIA würde in der Praxis bedeuten, dass mehr Unternehmen ihre MREL-Verpflichtungen erhöhen müssten, wodurch das Angebot an MREL erhöht würde.

Die EBA vergleicht die Fähigkeit von Banken, eine Schwelle von 8 % zu erreichen, um Abwicklungsfinanzierungsmechanismen in Anspruch zu nehmen, mit ihren Puffern Ende 2019 und mit der aktuellen Forderungshierarchie. Diese Benchmark wird dann mit der Einführung einer Präferenz für Bewerber in der gesamten Union verglichen.

Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass 272 von 368 Banken unter dem aktuellen Regulierungsrahmen und dem Niveau der ungestressten Verlustabsorptionskapazität über eine ausreichende Bail-in-Kapazität verfügen würden, um die für den Zugang zu Kreditfazilitäten erforderliche TLOF-Schwelle von 8 % zu erreichen. 96 Banken würden bei bestimmten Einlagenarten Verluste erleiden, die sich auf Einlagen in Höhe von 18 Milliarden Euro (hauptsächlich nicht privilegiert) auswirken würden. Die nachfolgende Grafik zeigt, dass die größten Einlagenverluste von Banken in Frankreich, Schweden, Spanien und Deutschland getragen würden. Einlagenverluste würden insbesondere von mittelgroßen Banken getragen, die relativ stark auf Einlagen als Refinanzierungsquelle angewiesen sind. EBA-Daten deuten darauf hin, dass 74 % der kleinen Banken eine hohe oder mittelhohe Abhängigkeit von Einlagen aufweisen. Bei mittelgroßen Banken beträgt die Quote 48 %, bei Großbanken nur 27 %.

Darüber hinaus würden von den 96 Banken 81 ihre nicht privilegierten Einlagen betroffen sein, während acht Banken auch Verluste auf ihren bevorzugten Einlagen tragen müssten. Zwei Banken würden bei allen Arten von Einlagen (einschließlich gedeckter Einlagen) Verluste erleiden. Fünf Banken würden die 8%-Schwelle auch bei Offenlegung aller Einlagen nicht erreichen, und es ist interessant festzustellen, dass davon zwei Großbanken waren.

Die EBA bewertet auch die Möglichkeit, bei Bankproblemen das Einlagensicherungssystem anzurufen. Von den 91 Banken, die Verluste mit Einlagen teilen müssten, um die 8%-Schwelle zu erreichen, könnten nur drei auf ein DMS zugreifen und nur zwei von ihnen könnten genügend Geld abheben, um die 8%-Schwelle zu erreichen.

Im Falle einer Erschöpfung des harten Kernkapitals sowohl der kombinierten Pufferanforderung als auch der Säule-2-Anforderung im Hinblick auf die Abwicklung würde sich die Situation dahingehend ändern, dass nur noch 60 Banken die Schwelle von 8% erreichen würden, ohne Einlagen zu exponieren. Nur eine 75%ige Erschöpfung der Puffer würde dazu führen, dass 122 Banken den Schwellenwert erreichen, während 198 Banken ihre Einlagen erreichen würden. Auch für die verschiedenen CET1-Erschöpfungsszenarien ist die Zahl der Banken, die auf ein Einlagensicherungssystem zugreifen und eine Intervention erhalten könnten, um 8 % TLOF zu erreichen, begrenzt.