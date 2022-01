Europa muss Teil der Lösung der wachsenden Ukraine-Krise sein

„Eines ist klar: Ohne Europa gibt es keine Lösung. Diese Bemerkung der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, zur ukrainischen Sicherheitskrise findet ihren Widerhall in der aktuellen Diplomatie zwischen den Vereinigten Staaten, der NATO und Vertretern Russlands.

Auch ukrainische Vertreter waren bei den Gesprächen nicht anwesend, trotz der Möglichkeit einer russischen Invasion, angeführt von den 100.000 russischen Truppen, die sich in den letzten Monaten an ihrer Grenze versammelt hatten. US- und NATO-Diplomaten haben russische Forderungen zurückgewiesen, dass die Ukraine niemals ihrem Bündnis beitreten sollte, und erklärt, sie habe ein souveränes Entscheidungsrecht.

Da jeder Krieg enorme Folgen für Europa und die Ukraine hätte, ist ihre Abwesenheit bizarr. Sie müssen beide Teil aller Lösungen sein, die entstehen, um militärische Konflikte zu vermeiden.

Unter den überzeugendsten möglichen Lösungen sind zwei in der historischen Realität und der Kunst des europäischen Regierens verwurzelt: ein Vertrag über die dauerhafte Neutralität der Ukraine; und die Minsk-II-Abkommen von 2015, die von einem Team ausgearbeitet wurden, dem Deutschland, Frankreich, die Ukraine und die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa nach der letzten Kampfrunde angehörten.

Ein Neutralitätsvertrag könnte nach dem Vorbild des 1955 von der Sowjetunion, den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich unterzeichneten und dann vom österreichischen Parlament gebilligten Vertrags erfolgen. Letztere verzichtete auf die Mitgliedschaft im Bündnis und auf ausländische Militärstützpunkte auf ihrem Territorium und ermöglichte damit die Wiedererlangung der im Zweiten Weltkrieg verlorenen Souveränität.

Die Vereinbarungen von Minsk sehen einen Waffenstillstand, den militärischen Abzug ausländischer Truppen und eine föderale Dezentralisierung in der Ukraine vor, die den umstrittenen Donbass-Gebieten mit einer großen ethnischen russischen Bevölkerung ein Vetorecht einräumt. Die Vereinbarungen werden nicht umgesetzt, weil sie die ukrainischen, amerikanischen und russischen Parteien überfordern, aber sie bleiben ein vernünftiger Weg, um die hartnäckigen Probleme der ukrainischen Geopolitik anzugehen.

Die NATO-Erweiterung wurde in den 1990er Jahren von der Clinton-Regierung vorangetrieben und von ihren europäischen Verbündeten genehmigt, trotz der amerikanischen Zusicherungen von 1990, dass dies nicht geschehen würde. Ein NATO-Gipfel im Jahr 2008 billigte die mögliche Mitgliedschaft der Ukraine und Georgiens trotz wiederholter Warnungen Russlands, dass dies eine strategische Bedrohung sei.

Die Folgen einer direkten amerikanisch-russischen Konfrontation in der Ukraine wären katastrophal. Ein ausgewachsener konventioneller Krieg hätte das starke Potenzial, zu einem Atomkrieg zu eskalieren.

Die Kämpfe und die Eroberung der Krim im Jahr 2014 haben dies bestätigt, und dieselbe Angst liegt der heutigen Konfrontation zugrunde. Der Punkt steht trotz der zusätzlichen Angst von Putins Oligarchie, dass eine demokratische Ukraine einen schlechten Präzedenzfall für ihre eigene fortgesetzte Herrschaft schaffen würde.

„Verdoppelte Unsicherheit“

Wie der irisch-amerikanische geopolitische Analyst Gerard Toal es kürzlich auf diesen Seiten formulierte: „Die Unsicherheit der NATO-Erweiterung, die dazu dienen sollte, machte sie nur noch unsicherer, als Russland seine Macht wieder aufbaute und reagierte. Es ist ein sich selbst erfüllendes Sicherheitsdilemma entstanden. Die NATO-Erweiterung wurde gerade durch die Unsicherheit gerechtfertigt, die sie hervorrief. Und der gleiche Effekt war in der Ukraine und anderen mittel- und osteuropäischen Staaten zu beobachten, als sie auf das neoimperialistische Verhalten Russlands reagierten.

Eine neutrale und föderalisierte Ukraine würde sich mit vielen dieser Interessen überschneiden, weshalb die vorgeschlagenen Lösungen so schwer zu akzeptieren und umzusetzen sind.

Es obliegt den führenden Politikern der USA und Russlands, diejenigen zu missachten, die sie in der EU und der Ukraine bevorzugen könnten. Wenn die beiden bei der Lösungsfindung helfen wollen, müssen sie ihre jeweiligen Uneinigkeiten überwinden und überzeugend darlegen, dass es besser ist, militärische Optionen beiseite zu lassen.

Ein anderer Analyst, der sich mit diesen Themen auskennt, Anatol Lieven vom Quincy Institute in Washington, argumentiert, dass eine neutrale, dezentralisierte Ukraine sich auf das Abkommen von Belfast von 1998 stützen könnte, um diesen Punkt zu verdeutlichen.

Die militärische Eskalation macht ihm große Sorgen: „Die Folgen einer direkten amerikanisch-russischen Konfrontation in der Ukraine wären katastrophal. Ein umfassender konventioneller Krieg hätte das starke Potenzial, zu einem Atomkrieg und der Vernichtung des größten Teils der Menschheit zu eskalieren. Selbst ein begrenzter Krieg würde eine ruinöse globale Wirtschaftskrise verursachen, die Entsendung riesiger US-Streitkräfte nach Europa erfordern und auf absehbare Zeit jede Chance für ernsthafte Maßnahmen gegen den Klimawandel zunichte machen.

Aus irischer Sicht ist es interessant zu sehen, wie diese möglichen konstruktiven Nutzungen der Neutralität diskutiert werden. Es ist an der Zeit, dass diese Fragen weiter diskutiert werden.

Irlands militärische Neutralität ist weniger rechtlich verankert als andere europäische Neutrale und politisch flexibler; aber es ist auch viel weniger gut finanziert und seine Prioritäten werden angesichts der eskalierenden Bedrohungen und des radikal veränderten strategischen und wirtschaftlichen Umfelds dieses Staates zu wenig diskutiert.

Wir sind jetzt ein wichtiger Akteur in der transatlantischen Wirtschaft, sehen uns Cybersicherheitsbedrohungen gegenüber und können uns in der EU nicht länger hinter Großbritannien verstecken.