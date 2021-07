Euro Diary Day 14: Österreichische Prohaska geteilte Loyalitäten

Herbert Prohaska wurde in den letzten 50 Jahren offiziell vom österreichischen Verband als bester Fußballer des Landes ausgewählt und gewann 83 Länderspiele (1974-1989) und führte auch die Nationalmannschaft an.

Aber er hat auch eine Vorliebe für Italien von seinen Stationen als Spieler bei Inter Mailand und Rom (1980-’83), wo er a scudetto und kämpfte mit Liam Brady, Zbigniew Boniek und Michel Platini um den Titel des besten Ausländers in der Serie A.

Vor dem Aufeinandertreffen der beiden Nationen am Samstag im Achtelfinale der EM 2020 gesteht er zerrissene Loyalitäten. “Ich werde für immer Italien-Fan sein, aber am Samstag schlägt mein Herz für Österreich”, sagte er diese Woche und fügte hinzu, dass Italien immer in einem Kampf der Leidenschaft gewinnen werde.

„Italien ist ein Fußballland und wir nicht. Wir haben viele Leute, die sich für Fußball interessieren, aber wir sind eher eine Ski-Nation. Italiener sind verrückt nach Fußball.

Viking Raider auf dem Weg zu den Play-offs

Nach dem Mit dem ganz praktischen Vorteil von drei Gruppenspielen in Kopenhagen ist Dänemark auf dem Vormarsch, da es am Samstag in Amsterdam gegen Wales und dann im Viertelfinale gegen Baku antritt, wenn sie weiterkommen.

Holland ist nicht ganz ihr Heimatland, aber es wird nah genug dran sein, denn die dänischen Fans haben es geschafft, knapp 4.000 Tickets für die 16.000-Plätze zu ergattern.

Und Amsterdam hat die Dänen emotional im Griff, da einige ihrer größten Spieler aller Zeiten bei Ajax waren: Frank Arsenen, Soren Lerby, die Laudrup-Brüder, Christian Eriksen.

Das derzeitige Kadermitglied Kasper Dolberg kam mit 17 zu Ajax und verließ es erst letztes Jahr. “Es ist ein fantastischer Ort, ein fantastisches Stadion, es wird cool”, sagte er.

Ein zu beobachten

Giacomo Raspadori ( Italien)

Der Sassuolo-Spieler hat 2021 ein arbeitsreiches Jahr hinter sich: Er wurde 21 Jahre alt, gab sein Länderspieldebüt, schaffte es in die italienische Mannschaft für die EM und versucht auch, für sein College-Finale zu studieren. „Ich lerne fast jeden Morgen allein in meinem Zimmer. Ich studiere Motorwissenschaften und bereite mich jetzt auf eine Prüfung im September vor“, sagte er. Beim Sieg gegen Wales eingewechselt, könnte er auch gegen Österreich etwas Spielzeit bekommen.

Tagesnummer: 11

Aufeinanderfolgende saubere Blätter von Italien gehalten. Donny van der Beek (Holland) erzielte in den letzten 15 Spielen das einzige Gegentor der Italiener.

IM FERNSEHEN



Heute gibt es keine EM 2020-Aktion, daher muss der Fix von MLS (Sky Sports) oder Brasilien gegen Kolumbien in der Copa America (BBC Sport-Website) kommen.