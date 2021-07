Neugestaltung des Google Duo-Startbildschirms mit der Schaltfläche “Neuer Anruf”

Meet hat seit etwa einem Jahr die volle Aufmerksamkeit von Google auf sich gezogen und Duo hat seit einiger Zeit kein nennenswertes Update mehr gesehen. Google Duo ist bald erhalten eine Neugestaltung des Startbildschirms, die eine Schaltfläche “Neuer Anruf” hinzufügt, die die Anwendung vereinfachen soll.

Aktualisieren: Einige Stunden nach der Veröffentlichung erscheint für einige Nutzer bereits die neue Benutzeroberfläche. Es ist ganz einfach, wenn das blaue FAB “New Call” in der unteren rechten Ecke erscheint. Es gibt auch ein oberes Suchfeld zum Suchen von Kontakten und zum Wählen, während der Rest der Seite ein kreisförmiges Kontaktraster ist.

Diese Schaltfläche soll als Ausgangspunkt für wichtige Aktionen in Duo dienen, einschließlich des Startens von Anrufen mit anderen Benutzern – sowie Ihrem „Home“ Assistant-Gerät – und Gruppen. Sie können auch Kontakte sehen (und einladen) und Gruppen erstellen. Die Personenliste kann auch über die Suche eingesehen werden.

Google hat noch keine Bilder davon geteilt, aber diese neueste Integration, die durch die Schaltfläche “Neuer Anruf” ermöglicht wurde, deutet darauf hin, dass dieser Startbildschirm viel kürzer sein wird als der aktuelle.

Das Unternehmen betont, dass es inmitten dieser Reorganisation “alle Funktionen behält, die Sie lieben”. Sie können Nachrichten (Video oder Audio), Notizen oder Bilder senden, indem Sie auf einen Kontakt / eine Gruppe tippen und auf die Schaltfläche “Nachricht” klicken, was heute möglich ist.

Inspiriert von Ihrem Feedback haben wir Schritte unternommen, um den Duo-Startbildschirm zu vereinfachen und gleichzeitig alle Funktionen, die Sie lieben, beizubehalten.

Alt: Links, Mitte | Neu: richtig

Alles in allem ermöglicht dies eine ziemlich bedeutende Überarbeitung des Google Duo-Startbildschirms. Dies kommt zu einem interessanten Zeitpunkt und nach einer Zeit, in der sich die gesamte Aufmerksamkeit von Google auf Meet konzentriert hat. Die Firma vor allem hinzugefügt alle lustigen Filter und Effekte von Duo diesen Monat direkt in Meet in Gmail.

Die Schaltfläche “Neuer Anruf” von Duo beginnt mit der Bereitstellung “während der nächsten Wochen”(H / t Android-Polizei). Obwohl keine Plattform angegeben ist, wird dies wahrscheinlich an erster Stelle für mobile Android- und iOS-Clients stehen.

Weitere Informationen zu Google Duo:

FTC: Wir verwenden automatische Affiliate-Links, die Einnahmen generieren. Nach dem.

Weitere Informationen finden Sie unter 9to5Google auf YouTube: