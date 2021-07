Auto-Aim-Cheat stoppt die Entwicklung bei Bedarf von Activision

Ein Beispielvideo zeigt, wie Computer Vision (auf einem externen Computer ausgeführt) einen Feind erkennt und die Entfernung berechnet, die die Maus zurücklegen muss, um diesen Feind anzuvisieren.

Einige Bilder später zielt der Cheat-Benutzer dank Eingaben über externe Hardware automatisch auf den Feind und schießt.

Eine weitere Demonstration von Computer Vision, die mehrere gültige Ziele innerhalb der zentralen “Eliminierungszone” identifiziert.

Die Erkennung scheint bei einer Vielzahl von Licht- und Verdunkelungsbedingungen schnell zu funktionieren.

Eingabegeräte wie die Titan Two sind unerlässlich, damit Computer Vision Cheat-Tools wie diese funktionieren.

Ein Benutzeroberflächenmodell eines Computer-Vision-Cheat-Tools, das zeigt, wie es für Kopf-, Körper- oder Beinaufnahmen konfiguriert werden kann.

Laut Hersteller müssen Benutzer möglicherweise mit Erkennungsschwellen und Geschwindigkeitseinstellungen herumspielen, damit das Cheat-Tool ordnungsgemäß funktioniert.

Die Größe der zentralen “Killzone” kann geändert werden, was die Erkennungsgeschwindigkeit und die Reichweite des automatischen Zielens “Snap” beeinflusst.

Die Macher eines auf maschinellem Lernen basierenden Cheat-Tools stellten die Entwicklung ein und entfernten ihre Website “auf Geheiß von Activision Publishing”. Es ist laut einer Nachricht auf der User Vision-Website veröffentlicht, in dem der Entwickler USER101 verspricht, dass die Gruppe “keine Software mehr entwickeln oder zugänglich machen wird, die zur Ausnutzung verwendet werden könnte”. [Activision]die Spiele von. Meine Absicht war nie, etwas Illegales zu tun.”

Frühere Versionen der User Vision-Software boten grundlegendere Cheat-Funktionen wie die “Rückstoßanpassung”, die das Ziel eines Spielers automatisch stabilisiert, und einen “Trigger-Bot”, der automatisch schießt, wenn ein Feind im Fadenkreuz des Spielers erkannt wird. . Letzte Woche jedoch haben die Macher von User Vision angefangen zu fördern eine zukünftige Version, die “vollautomatisches Zielen” bieten würde [and] vollautomatische Schüsse “auf” jedem Spiel “für PC, Xbox oder PlayStation.

Der von User Vision angebotene Auto-Aim-Cheat wurde so konzipiert, dass er dank einer Kombination aus externen Capture-Karten ohne Änderungen an der Hardware oder Software funktioniert, die das Spiel selbst ausführt. Algorithmen für maschinelles Lernen Feinde erkennen und externe Hardware zum Emulieren von Benutzereingaben.

Zahlreiche Werbevideos von User Vision, die das eingesetzte Tool zeigten Ruf der Pflicht Spiele – wurden Ende letzter Woche aufgrund eines Urheberrechtsanspruchs von . offline genommen Ruf der Pflicht Herausgeber Activision. Das gesamte YouTube-Konto scheint nicht mehr zu existieren und auch der User Vision Discord scheint offline zu sein.

Während USER101 auf der Website von User Vision schrieb, dass “diese Erklärung nicht erforderlich war”, scheint es klar zu sein, dass rechtliche Drohungen des Herausgebers die plötzliche Abschaltung verursacht haben (Activision reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme von Ars Technica). Diese Drohungen sind kein Witz; Verlage einschließlich Riot-Spiele, Ubisoft, Take Two und epische Spiele haben in den letzten Jahren Betrüger verklagt. Das Geschäft hat oft dazu geführt, dass erheblicher Vermögensschaden gegen Softwarehersteller, die gegen die Nutzungsbedingungen eines Online-Spiels verstoßen.

USER101 wies darauf hin, dass die in den Videos von User Vision enthaltene Auto-Aim-Funktion noch nicht in eine freigegebene Version der Software integriert wurde. USER101 versuchte auch, das Gespräch neu zu fokussieren, indem er sagte, dass “diese Art von Technologie” [has] andere tatsächliche Hilfsdienste; Wenn Sie beispielsweise eine Webcam auf sich selbst richten, können Sie die Bewegung steuern, ohne Gliedmaßen zu verwenden. Leider werde ich es aufgrund seiner möglichen negativen Auswirkungen nicht weiterentwickeln.”

Während User Vision seinen bevorstehenden automatischen Zielprozess als “nicht nachweisbar” beworben hat [and] unaufhaltsam, “sagten die Spieleentwickler, dass sie bereits Möglichkeiten haben, mit solchen Cheat-Tools umzugehen, teilweise durch die Erforschung übermenschlicher Spielmodelle davon”, Wertschätzung Der Anti-Cheat-Beamte Phillip Koskinas sagte gegenüber Ars. “Betrüger suchen immer nach neuen Verstecken und ‘Kernel-Treiber’ waren noch nie das wichtigste Werkzeug in unserem Arsenal.”

Der scheinbare Tod von User Vision wird die gleiche allgemeine Betrugsmethode natürlich nicht davon abhalten, in anderen Ecken weiterzumachen. Da die Technologie der künstlichen Intelligenz immer leistungsfähiger und zugänglicher wird, müssen die Anti-Cheat-Bemühungen immer wachsamer sein, um nicht-menschliche Spiele dieser Art zu erkennen.