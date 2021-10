Euro 2020: Niederlande schlagen Österreich und buchen die letzten 16 Tickets | Sportler | Deutscher Fußball und wichtige internationale Sportnachrichten | DW

Niederlande 2 – 0 Österreich, Amsterdam

(Zahlung 11 ‘, Dumfries 67’)

Wie oft wird ein Spiel durch einen einzigen Fehler entschieden? Zu oft, wenn Sie Deutschland oder Österreich bei der EM 2020 sind. Zwei Tage nach einem Eigentor im Rückspiel der Nationalmannschaft sah Mats Hummels Deutschland mit 0:1 gegen den amtierenden Weltmeister Frankreichs Kapitän David Alaba aus Österreich beging das Foul, das zu einem Holländischer Elfmeter – den Memphis Depay selbstbewusst wegsteckte.

Bei dieser EM 2016 hätte der ehemalige Bayern-Spieler, der zu Real Madrid wechselte, vielleicht gut abgeschnitten, weil der Schiedsrichter die Schuld von Denzel Dumfries wenige Zentimeter im Strafraum nicht bemerkte. Vor fünf Jahren war VAR noch nicht angekommen.

Leider für Alaba und seine Österreicher, obwohl das nicht mehr zum Spiel gehört, und nachdem er das Filmmaterial selbst überprüft hatte, sah Schiedsrichter Orel Grinfeeld, was alle auf der Wiederholung sahen – und wies schnell auf die Stelle hin.

Die Österreicher konnten sich nicht erholen, nachdem Alaba den Elfmeter kassiert hatte, der den Niederländern die Führung brachte

Schwungverlust

Die Österreicher verloren nun nicht nur ein Tor, sondern hatten in den neun Minuten vor dem Foul nach einem fulminanten Start in die holländische Abwehr jeglichen Schwung verloren, den sie aufbauen wollten.

Was auch nicht zu ihren Gunsten funktionierte, war, dass Matthijs de Ligt in die Startelf der Niederlande zurückgekehrt war, nachdem er seinen ersten Sieg gegen die Ukraine wegen eines Problems beim Älteren verpasst hatte. Mit de Ligt an der Grundlinie hatten die Österreicher Mühe, sich wirklich gefährliche Torchancen zu erarbeiten – auch wenn sie Spielzeiten im niederländischen Drittel des Spielfelds verbrachten.

Das Beste der ersten Halbzeit gelang Hoffenheims Christoph Baumgartner in der 28. Minute, doch sein Versuch wurde von einem niederländischen Verteidiger leicht abgewehrt.

Arnautovic ist verschwunden

Als sich die Niederländer von Ligt erholten, hatten die Österreicher keine offensive Option, die einen Unterschied hätte machen können. Während der Pressekonferenz vor dem Spiel gab der österreichische Trainer Franco Foda zu, dass er erwogen hätte, Marko Arnautovic am Donnerstagabend zu werfen. Der ehemalige Stürmer von Werder Bremen wurde jedoch für das Spiel gesperrt, nachdem die UEFA ihn der Beleidigung eines Gegners für schuldig befunden hatte, als er am Sonntag beim 3:1-Sieg gegen Nordmazedonien das dritte Tor seiner Mannschaft feierte.

Die Österreicher müssen nun in ihrem letzten Spiel der Gruppe C die Ukraine besiegen, um eine Chance auf das Weiterkommen zu haben

Den größten Teil der zweiten Halbzeit hatten die Österreicher weiterhin Mühe, ins niederländische Mittelfeld und in die Abwehr einzudringen. Dann ist die Orange Mit Denzel Dumfries, dem Mann, den Alaba per Foul begangen hatte, um den Elfmeter zu kassieren, traf er auf den Block und vollendete die Bewegung zur Freude der niederländischen Fans in der Amsterdam Arena.

Alaba macht einen Riss

Nachdem sie um zwei gefallen waren, näherten sich die Österreicher einem. Vielleicht erkannte Alaba, dass es keine Möglichkeit gab, in den niederländischen Strafraum vorzudringen, und warf ein paar Meter vor dem Strafraum einen ordentlichen Schuss ab, aber der Ball landete knapp außerhalb des rechten Pfostens.

Drei Minuten später und nur Sekunden nach seiner Einwechslung hätte Karim Onisiwo die vielleicht beste Spielchance der Österreicher gehabt – doch der Kopfball des Mainzer Mittelfeldspielers ging Maarten direkt in die Arme.

Mit dem Sieg stehen die Niederländer im Achtelfinale, während Österreich Arnautovic zurückbekommt, um am Montag in Bukarest einen entscheidenden Sieg über die Ukraine zu erringen.