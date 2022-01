Das nächste High-End-iPhone 14 wird voraussichtlich einen pillenförmigen Ausschnitt anstelle der Kerbe aufweisen, die seit 2017 in irgendeiner Form auf dem iPhone vorhanden ist. Während wir noch Monate vom nächsten iPhone entfernt sind, haben wir bereits eine solide Vorstellung davon, wie ein pillenförmiger Ausschnitt in der Praxis aussehen würde. Ein Twitter-Mockup von Entwickler Jeff Grossman zeigt zumindest auf dem Homescreen, was …