Das Queen’s Gambit ist auf Netflix verfügbar

Anya Taylor-Joy spielt Beth Harmon, eine süchtig machende Bobby Fischer-Frau, die die Schachwelt im Kalten Krieg in Amerika regiert, in 7 Teilen Der Schachzug der Königin jetzt auf Netflix verfügbar. Die Adaption des Romans von 1983 von Walter Tevis von

Gottlos Regisseur Scott Frank zeigt Spiele, die von Bruce Pandolfini ausgewählt wurden, während kein anderer als Garry Kasparov als Berater fungierte. Der 13. Schachweltmeister sagte Die New York Times, “Es ist näher an der authentischen Atmosphäre von Schachturnieren”.

Wenn der leidenschaftliche Amateurschachspieler Walter Tevis ‘ Der Schachzug der Königin 1983 veröffentlicht wurde, gab es sofortige Pläne, den Roman in einen Film zu verwandeln, aber Walter starb ein Jahr später im Alter von nur 56 Jahren an Lungenkrebs. Andere Projekte sind ebenfalls gescheitert, aber jetzt wird die Geschichte in einer 7-Episoden-Serie erzählt heute auf Netflix.

Sie können die Anhänger unten überprüfen:

Der Schachzug der Königin folgt Beth Harmon – eine 9-jährige Waise, die nach einem Autounfall, bei dem ihre Mutter ums Leben kam, Beruhigungsmittel erhielt -, als sie Schach entdeckt und in den späten 1950er und 1960er Jahren beginnt, an die Spitze Amerikas zu klettern Wie Sie im Trailer sehen können, ist Alkohol ein weiterer Dämon, gegen den sie kämpfen muss, während natürlich russische Gegner eine große Rolle spielen.

Frühe Kritiken erwähnten, dass sich die Handlung mit sich wiederholenden Handlungselementen etwas zu lange hinzog, aber immer weitgehend positiv war und viel Lob fand. Caroline Framke diskutiert die Schwierigkeit, ein Spiel wie Schach vor dem Schreiben auf dem Bildschirm darzustellen Vielfalt::

Aber “The Queen’s Gambit” schafft es, das Spiel und seine Spieler durch cleveres Geschichtenerzählen und in Anya Taylor-Joy, einem Hauptdarsteller, der so magnetisch ist, dass ihre Feuersteinscherbe zu fallen droht, wenn sie auf das Kameraobjektiv schaut, zu personalisieren. Streiche es durch.

Brian Lowry für CNNlobte auch die Hauptdarstellerin:

Wenn Anya Taylor-Joy zu einer großen Berühmtheit werden soll – mit einem Vorläufer von “Mad Max” in ihrer Zukunft und “The New Mutants” und “Emma” in ihrer jüngsten Vergangenheit – sollte “The Queen’s Gambit” sie machen vorwärts bewegen mehrere vorwärts bewegen. Die Geschichte eines kämpfenden Wunderkindes, Taylor-Joys magnetische Präsenz, ist Grund genug, diese wunderschöne Netflix-Serie zu sehen, auch wenn die siebenteilige Produktion drei Folgen zu viele hinter sich hat.

Judy Berman schreibt in Zeit::

Wenn Sie sehen, wie eine der überzeugendsten TV-Figuren des Jahres zum Schach-Firmament der Mitte des Jahrhunderts aufsteigt, würden Sie ihr glauben.

Schachfans fällt es normalerweise normalerweise schwer, in Filmen und Fernsehserien an Schach zu glauben, aber in dieser Hinsicht gibt es Grund zur Hoffnung. Bruce Pandolfini, aus Bobby Fischer finden Ruhm, wurde für den ursprünglichen Roman angesehen, aber in einer kommenden Titelgeschichte in der November-Ausgabe von Chess Life enthüllt:

Einige Zeit nach der Veröffentlichung des Romans im Jahr 1983 las ich ihn noch einmal. Ich war erstaunt. Abgesehen von ein paar geringfügigen Änderungen konnte ich keinen meiner Hauptvorschläge finden. Walter hatte mich in seinem Dank gut gewürdigt. Das einzige, was ich wirklich für das Buch getan habe, war, den endgültigen Titel zu finden.

Diesmal war Bruce, jetzt 70, maßgeblich an der Bereitstellung von Spielen und Positionen für die Netflix-Anpassung beteiligt, während der andere Schachberater ein Garry Kasparov war. Der 13. Weltmeister weiß, wie schwierig es für eine Fernsehserie ist, die Atmosphäre eines Schachturniers darzustellen, “aber glauben Sie mir, es ist so nah wie es nur geht”, sagte er. von Alexis Soloski für Die New York Times.

Garry ging so weit, einen Dialog vorzuschlagen, einschließlich einer Zeile eines anderen Großmeisters: “Sie ist wie wir – verlieren ist für sie keine Option.” Magnus Carlsen hat einmal etwas sehr Ähnliches gesagt, während Garry in Beth Harmon etwas von sich sieht:

Schach ist ihre Sprache, sie lebt für das Spiel. Und so habe ich gespielt.

Hast du jemals die Serie gesehen? Was haben Sie gedacht? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen!