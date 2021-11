Erwärmungsereignisse könnten den antarktischen Eisschild bald destabilisieren. Sehr bald

Hier ist eine weitere Erinnerung an die prekäre Lage, in der sich das Klima und die Ökosysteme der Welt befinden: Eine neue Studie schätzt, dass die globale Erwärmung den antarktischen Eisschild in nur 10 Jahren über einen Kipppunkt bringen könnte.

Mit anderen Worten, der Point of no Return in Bezug auf den Verlust der Eiskappe kommt früher als bisher angenommen, und wir könnten bereits mittendrin sein. Dies könnte schwerwiegende Folgen für den globalen Meeresspiegelanstieg und die lokalen Lebensräume haben, von denen antarktische Tiere abhängig sind.

Um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, was gerade vor sich geht, sind Forscher in die Vergangenheit gereist und haben die Geschichte des Kontinents in den letzten 20.000 Jahren – bis zur letzten Eiszeit – anhand von Eiskernen untersucht, die aus dem Meeresboden gewonnen wurden.

„Unsere Studie zeigt, dass in vergangenen Perioden, als sich der Eisschild zurückzog, Perioden mit schnellem Massenverlust“ „sehr abrupt, in nur ein oder zwei Jahrzehnten“ einsetzten. sagt Paläoklimatologin Zoë Thomas, von der University of New South Wales in Australien.

„Interessanterweise ist der Eisschild, nachdem er sich mehrere hundert Jahre lang zurückgezogen hat, wieder ausgestorben, und das hat auch nur wenige Jahrzehnte gedauert.“

Wenn sich Eisberge von der Antarktis lösen, treiben sie entlang eines großen Kanals namens Iceberg Alley. Trümmer, die von diesen Eisbergen freigesetzt werden, sammeln sich auf dem Meeresboden an und geben den Forschern eine Geschichte von etwa 3,5 Kilometern (2,2 Meilen) unter Wasser.

Durch die Kombination dieses Logbuchs der natürlichen Eisbergdrift mit Computermodellen des Eiskappenverhaltens konnte das Team acht Phasen des Eiskappenrückgangs in den letzten Jahrtausenden identifizieren. Die Destabilisierung des Eisschildes und die anschließende Wiederherstellung erfolgte jeweils innerhalb eines Jahrzehnts.

Die von den Forschern veröffentlichten Ergebnisse ergänzen moderne Satellitenbilder, die erst etwa 40 Jahre alt sind: Sie zeigen zunehmende Eisverluste aus dem Inneren des antarktischen Eisschildes, nicht nur Veränderungen der bereits frei auf dem Wasser schwebenden Eisplattformen.

„Wir fanden heraus, dass Eisbergkalbeereignisse auf mehrjährigen Zeitskalen synchron mit dem Abfluss von Grundeis aus dem antarktischen Eisschild waren.“ sagt Glaziologe Nick Golledge, von der Victoria University of Wellington in Neuseeland.

Die Studie zeigte, dass auch in jeder der acht Phasen das gleiche Muster des Meeresanstiegs auftrat, wobei der globale Meeresspiegel mehrere Jahrhunderte und in einigen Fällen bis zu einem Jahrtausend beeinflusst wurde. Weitere statistische Analysen identifizierten Kipppunkte für diese Veränderungen.

Wenn der aktuelle Eiswechsel in der Antarktis genauso interpretiert werden kann wie vergangene Ereignisse, die von Forschern identifiziert wurden, könnten wir bereits mitten in einem neuen Wendepunkt stehen – etwas, das wir in den letzten Jahren in anderen Teilen der Welt und in der Arktis gesehen haben.

„Wenn es ein Jahrzehnt dauert, um ein solches System zu stürzen, ist das eigentlich ziemlich beängstigend, denn wenn sich der antarktische Eisschild in Zukunft so verhält wie in der Vergangenheit, müssen wir jetzt das Kippen erleiden“, Thomas genannt.

Weitere Hinweise auf diese Kipppunkte finden sich in Karotten zuvor analysiert Region, berichten die Forscher, und die neueste Studie entspricht auch frühere Modelle der Verlust des Eisschildes der Region.

„Unsere Ergebnisse stimmen mit einer wachsenden Zahl von Beweisen überein, die darauf hindeuten, dass die Beschleunigung des Eismassenverlusts in der Antarktis in den letzten Jahrzehnten den Beginn einer sich selbst tragenden und irreversiblen Periode des Rückzugs der Eiskappe und eines erheblichen Anstiegs des Meeresspiegels um die Welt “, fügte er hinzu. sagt Geophysiker Michael Weber, von der Universität Bonn in Deutschland.

Die Studie wurde veröffentlicht in Naturkommunikation.