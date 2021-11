Dwamena bricht im Pokalspiel zusammen

Der österreichische BW Linz-Spieler Raphael Dwamena ist heute Nachmittag zusammengebrochen in einem ÖFB-Pokalspiel gegen Hartberg. Der Fußballer stürzte in der 23. Minute neben den Bänken schreiend. Das Krankenhaus, in das der Ghanaer gebracht wurde, sagte, er sei stabilisiert und bei Bewusstsein. Die Sitzung wurde unterbrochen.

Nach dem Medium Kronen-Zeitung, erlitt der Spieler einen Herzinfarkt. Um ihn aufzuhalten, war ein automatischer Defibrillator wichtig, den Dwamena letztes Jahr in einer Operation installiert hatte, während er für Saragossa spielte. „Sein Defibrillator hat aktiviert und die Ärzte konnten ihn schnell stabilisieren“, sagte Stefan Reiter, Trainer des BW Linz. Tatsächlich berichteten sie, dass Dwamena während ihrer Verlegung ins Krankenhaus bei Bewusstsein war, wo sie Tests durchführen.

Schlaganfall mit Herzproblemen

Es ist nicht das erste Mal, dass der 26-Jährige Herzprobleme hat. Im Jahr 2017 wollte er für Brighton unterschreiben, aber die Versetzung wurde abgesagt, weil er medizinische Tests nicht bestanden hatte, bei denen er mit Herzrhythmusstörungen festgestellt wurde. Jedoch, medizinischer Dienst sagte, es sei nicht gefährlich für seine Gesundheit und erlaubte ihm, weiterhin als Spitzensportler anzutreten.

Dwamena überquerte Levante und Zaragoza, wo im letzten Jahr Er wurde operiert, um einen automatischen Defibrillator zu installieren, um ihn im Falle einer schweren Herzrhythmusstörung zu schützen, wie es am Mittwoch der Fall war. Auch bei dieser Intervention, die ab dem Zeitpunkt der Erkennung des Herzproblems geplant wurde, wurde damit eine elektrophysiologische Studie durchgeführt.

Der Ghanaer hatte bereits vor der Operation einen Halter installiert, der während eines Spiels zwischen Saragossa und Malaga eine ungewöhnliche Tachykardie verzeichnete. Nach der Operation, Der Däne Vejle hat den Vertrag mit Dwamena gekündigt, weil er erneut Probleme hatte.

Der ghanaische Stürmer kam diesen Sommer zu BW Linz, aber eine Thrombose hielt ihn bis Ende September vom Spielfeld fern, dann kehrte er wieder zum Spielen zurück.