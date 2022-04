Anna-Sofia Puzanova, Tochter des gefangenen russischen Sanitäters, trifft Harry und Meghan bei den Invictus Games

Ein Teenager hat den Herzog und die Herzogin von Sussex getroffen, als sie versucht, Russland davon zu überzeugen, ihre Mutter, eine ukrainische Sanitäterin, die vor vier Wochen gefangen genommen wurde, freizulassen.

Anna-Sofia Puzanova, die am Montag 19 Jahre alt wird, traf Harry und Meghan im Invictus-Spiele in dem Niederlandewo ihre Mutter Yuliia Paievska antreten sollte.

Sie sagt Harry war sich der Situation mit seiner Mutter bewusst und das Paar zeigte ihm „viel Unterstützung“.

Frau Paievska, 52, soll eine bekannte Sanitäterin sein und ist die Gründerin und Leiterin von Taira’s Angels, einer freiwilligen medizinischen Evakuierungseinheit, die Verwundete rettet – Militärs und Zivilisten.

In Mariupol retteten Tairas Engel verletzte Soldaten und unterstützten die lokale Bevölkerung.

Frau Puzanova sagte: „Meine Mutter wurde von gefangen genommen Russisch Soldaten in der Nähe von Mariupol am 16. März, bereits vor einem Monat.

„Und jetzt ist sie wahrscheinlich in Russland. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht genau, wo sie ist, weil wir keinen Kontakt zu ihr haben. Ich vermisse sie wirklich.“

Frau Puzanova sagte, ihre Mutter sei „eine sehr freundliche und mutige Person“ und fügte hinzu: „Sie ist eine sehr starke Frau. Ihre Lebensaufgabe ist es, Menschen tatsächlich zu helfen.“

Auf die Frage, was sie den Entführern ihrer Mutter sagen würde, antwortete sie: „Bring mir meine Mutter zurück.“

Frau Puzanova wird bei den Spielen für eine Netflix-Dokumentation namens Heart Of Invictus gefilmt – eine Serie von Harry und Meghans Archewell Productions, die den Teilnehmern der Veranstaltung folgt.

Die Ukraine gehört zu den Ländern, von denen erwartet wird, dass sie im Mittelpunkt der Serie stehen, und Frau Paievska wurde auch zuvor für die Show gefilmt.

Sie sagte auch, dass Harry ihr zu ihrem 19. Geburtstag alles Gute wünsche.

Harry gründete die Invictus Games, um verletzte oder kranke Mitglieder und Veteranen auf der ganzen Welt zu rehabilitieren, und forderte sie heraus, an Sportveranstaltungen ähnlich den Paralympischen Spielen teilzunehmen.