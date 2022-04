Hier sind die drei neuen Autos, die am 25. April zu Gran Turismo 7 kommen

Nachdem ein Teaser-Bild hochgeladen wurde, wird angenommen, dass es sich um den Suzuki Cappuccino, den neuesten Subaru BRZ und seinen GT300-Renncousin handelt.

Die ersten neuen Post-Release-Autos für Gran Turismo 7 kommen sehr bald – Montag, 25. April 2022.

Wie wir haben bereits berichtetes wird erwartet, dass es das geben wird Serverwartung für das Opus Polyphony Digital, das nächsten Montag veröffentlicht wird. Dies bedeutet normalerweise, dass ein Spiel-Update folgt, sobald es wieder online ist.

Titelproduzent Kazunori Yamauchi twitterte heute (24. April) ein Bild mit der Silhouette von drei Autos, die ins Spiel kommen. Jedes ist geschickt schattiert, um seine Identität zu verschleiern, aber nicht auf eine Weise, bei der man nicht zumindest ihre Basis bestimmen kann .

Das Bild ist mit den Worten angehängt: „Update folgt nächste Woche.“

Es war ein fester Bestandteil der Lebensdauer von GT Sport, wobei Yamauchi zuletzt auf diese Weise neue Inhalte neckte Juli 2021 für den Toyota GR86.

Hier ist, was wir denken, dass alle drei Autos kommen Gran Turismo 7 25. April. Teilen Sie uns unbedingt in den Kommentaren mit, was sie Ihrer Meinung nach sein könnten.

Suzuki-Cappuccino

Der Cappuccino wurde in den 90er Jahren sieben Jahre lang produziert und ist ein kleiner Roadster, der gemäß den japanischen Kei-Autovorschriften gebaut wurde, die seine Größe und Motorleistung bestimmten.

Es hat einen 657-cm3-Dreizylinder-Turbomotor und wird daher keine Geschwindigkeitsrekorde aufstellen. Dies wird sich für die kürzlich zum Spiel hinzugefügte einstündige Autopolis-Mission als nützlich erweisen, da sie mit Rivalen im Spiel wie dem Daihatsu Copen, Honda S660 und Honda Beat auf Tuchfühlung geht.

Interessanterweise erwarten wir aufgrund seines Alters, dass es nicht in den passt Markenzentrum Showroom und erscheinen im Gebrauchtwagenzyklus.

Subaru BRZZD8

Wir erwarten, dass das dritte Auto im dunklen Bild der Subaru BRZ der nächsten Generation sein wird. Da die Toyota GR86-Plattform bereits in Gran Turismo 7 geteilt wird, wird der BRZ als Teil des nächsten Spiels aufgeführt Wettbewerb TOYOTA GAZOO Racing GT Cup.

Mit all diesen Faktoren wird der ZD8 BRZ am 25. April in Brand Central für Gran Turismo 7 eintreffen.

Subaru BRZ SUPER GT GT300

Takuto Iguchi & Hideki Yamauchi, R&D Sport, Subaru BRZ GT300 (ZD8), Yasushi Ishihara, Motorsportaufnahmen

Ich denke, die Rennversion des gleichen neuen Subaru BRZ ZD8 wird nach dem Update am Montag auch in Gran Turismo 7 verfügbar sein.

Dies scheint der 2021-Spezifikations-Rennwagen zu sein, der im Wettbewerb antritt Kategorie GT300 von Japans führender Motorsport-Meisterschaft – SUPER GT.

Präsentiert von R&D Sport, wird die Nr. 61 von Takuto Iguchi und Hideki Yamauchi gefahren. Sie können ihre Namen ziemlich gut im Teaser-Bild sehen.

Dieses Auto wird in der Kategorie Gr.3 sein und vervollständigt die bestehenden Subaru WRC Gr.3 Auto.

Zusätzliche Funktionen und Streckenlayout

Dies folgt einer von Yamauchi festgelegten Zeitlinie, die Erklären „… Bis Ende April werden einige weitere Updates herauskommen, die neue Autos und Kurslayouts hinzufügen sowie andere Korrekturen implementieren.“

Im Anschluss an die 1 Million kostenlose Credits für alle Spieler, kürzlich hinzugefügte neue Missionen und diese drei neuen Autos, die für den 25. bestätigt wurden, wird es morgen auch andere Spieländerungen und neue Streckenlayouts geben? Wir werden es in ein paar Stunden wissen.

Bildquellen: Motorsportaufnahmen