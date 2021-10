Ergebnisse der Europa League: Live-Updates mit West Ham, Celtic und Lazio in Aktion; Leicester und Neapel verlieren

Am Donnerstag findet der zweite Spieltag der Gruppenspiele der UEFA Europa League statt, bei dem es nicht an renommierten Teams mangelt. Olympique de Marseille, Celtic und West Ham United sind derzeit alle im Einsatz für die Liste der späten Spiele des Tages, die alle auf übertragen werden Übergeordnet +. In den vergangenen Spielen gab es einige Überraschungen, wobei die Serie A Napoli und die Premier League Leicester City Niederlagen hinnehmen mussten.

Lyon gewann zu Hause mit 3:0 gegen Bröndby, Karl Toko Ekambi setzte seine Serie mit zwei weiteren Toren fort, während Houssem Aouar ebenfalls im Tor stand. An anderer Stelle in Gruppe A besiegte Sparta Prag die Rangers 10, 1:0, dank einer Leistung von David Hancko.

Monaco und Real Sociedad trennten sich in der Gruppe B dank der Tore von Axel Disasi und Mikel Merino 1:1, während der PSV Eindhoven beim 4:1-Sieg über Österreichs Mannschaft wild wurde.Sturm Graz mit Ibrahim Sangare, Eran Zahavi, Philipp Max und Yorbe Vertessen alles am Ziel. . Gruppe C sorgte mit dem 1:0-Sieg von Legia Warschau gegen Leicester City, nicht dem größten Titel, für wahnsinnige Unterhaltung, als Spartak Moskau einen Fünf-Tore-Thriller mit Napoli besiegte, in dem Quincy Promes zweimal traf und zwei Spieler vom Platz gestellt wurden. Olympiacos war auch in der Gruppe D mit einem 3:0-Sieg bei Fenerbahce und zwei Toren von Girogos Masouras erfolgreich.

In der Europa Conference League hat die Roma nach einem 3:0-Sieg gegen Zorya mit Chris Smalling und Tammy Abraham jeweils sechs von sechs möglichen Punkten. Tottenham Hotspur und Stade Rennais gehören zu den Teams, die im letzten Fenster der Conference League am Donnerstag im Einsatz sind.

Bemerkenswerte Ergebnisse der Europa League