Erdbeben in Argentinien: 6,4 Erdbeben in der Provinz San Juan, keine Tsunami-Warnung ausgegeben

Es folgten eine Reihe von Nachbeben im ganzen Land. Ein Nachbeben der Stärke 5,0 traf 27 Kilometer südwestlich von Nueve de Julio, etwa 1000 km östlich des ersten Erdbebens und fast 20 Minuten länger spät.

Dann ereignete sich im selben Gebiet wie das erste ein Erdbeben der Stärke 4,9, gefolgt von einem Nachbeben der Stärke 5,3.

Erdbeben der Stärke 4,9, 5,0 und 5,3 gelten als Nachbeben, da sie kleiner sind als das Haupterdbeben und sich im selben Gebiet befinden.

Laut Sergio Uñac, Gouverneur von San Juan, wurden bisher keine Verletzungen gemeldet. Laut den verfügbaren Daten besteht derzeit keine Gefahr eines Tsunamis, so das Pacific Tsunami Warning Center (PTWC).

Bei einer Pressekonferenz am Dienstagmorgen sagte Uñac, dass die lokalen Behörden immer noch die Schäden analysieren, die Straßen und Autobahnen in der Provinz betroffen haben. Einige Orte erlitten Stromausfälle und Häuser in der Stadt Caucete wurden beschädigt. Vier Personen mussten aus ihren Häusern in der Stadt Zonda in San Juan evakuiert werden.

Der Gouverneur fügte hinzu, dass die Stromversorgung nun schrittweise wiederhergestellt werde. Kein öffentliches Gebäude wurde beschädigt; Einige Krankenhäuser meldeten Glasscherben, erlitten jedoch keine größeren strukturellen Schäden.

Uñac forderte die Menschen auf, nach den Erdbeben ruhig zu bleiben. “Lassen Sie uns alle Schritte, die wir gelernt haben, um Vorfälle zu verhindern, in die Praxis umsetzen, da wir uns dazu verpflichten, die Auswirkungen von (Erdbeben) zu kennen, um bei allen erforderlichen Maßnahmen zusammenzuarbeiten”, twitterte er.

Er fügte hinzu, dass die Provinz mit Zivil- und Sicherheitskräften zusammenarbeite, um zu reagieren, sowie mit Kommunen, um zu antworten, “kümmere dich um sie”.

In seiner Eröffnungsrede zeichnete der PTWC die Tiefe des Erdbebens bei etwa 20 Kilometern auf.