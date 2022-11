„Er wird verrückt werden“: Die WWE-Legende machte sich Sorgen, nachdem sie Arnold Schwarzeneggers wertvollen Besitz benutzt hatte, der für 480.000 Dollar verkauft wurde

Arnold Schwarzenegger hat die Herzen seiner Fans längst erobert. Als Bodybuilder in seiner Jugend war er sowohl ein Idol als auch eine Inspiration für viele. Er war der Grund, warum viele Menschen ihre ungesunde Lebensweise aufgegeben und mit dem Training begonnen haben.

WERBUNG Der Artikel wird unter dieser Anzeige fortgesetzt

Siebenfacher Mr.Olympia, Schwarzenegger, ist ein Vorbild. Abgesehen vom Bodybuilding war er auch einer der besten Schauspieler Hollywoods und spielte in mehreren Kultfilmen mit. Und war auch ein aktiver Politiker, wo er als Gouverneur von Kalifornien diente. Er war auch ein aktives Mitglied der WWE und wurde 2015 in die WWE Hall of Fame aufgenommen.

WERBUNG Der Artikel wird unter dieser Anzeige fortgesetzt

Arnold Schwarzenegger hatte einen gewissen Einfluss auf die Jugend sowie auf mehrere WWE-Superstars. Randy Orton, Mark Henry und viele andere ließen sich von ihm inspirieren. Er hat auch eine gute Beziehung zu Triple H, wobei The Game ihn in die WWE Hall of Fame 2015 aufgenommen hat.

In einem alten Video, das im Internet wieder aufgetaucht ist, ist WWE-Legende Mark Henry beim Besuch des Arnold-Schwarzenegger-Museums in Thal, Österreich, zu sehen. In dem Video ist Henry zu sehen, wie er durch das Haus geht und mehrere Gegenstände entdeckt und benutzt, die Schwarzenegger gehören oder von ihm benutzt werden.

Die österreichische Eiche war schon immer eine überlebensgroße Figur. Seine Rolle als Terminator ist bis heute ikonisch. Die Rolle verlor nie ihren Reiz und bleibt eine der ikonischsten Rollen, die jemals in Hollywood gespielt wurden. Während der Museumstour besucht Henry einen Raum, in dem die Harley-Davidson Fat Boy von 1991 aufbewahrt wurde.

Der stärkste Mann der Welt setzte sich dann darauf und sagte scherzhaft: „Es ist großartig. Er wird sauer sein, dass ich auf seinem Motorrad sitze. Der von Schwarzenegger im Film verwendete wurde bei der „Icons & Legends of Hollywood“-Auktion für 480.000 Dollar versteigert.

Arnold Schwarzenegger sah einmal dünn aus, als er neben einer WWE-Legende stand

Beide John Cena und Arnold Schwarzenegger sind für ihre tollen Körper bekannt. Cena und Schwarzenegger haben hart gearbeitet, um das zu bekommen, was sie haben, und dorthin zu gelangen, wo sie jetzt sind. Diese Stars begannen als Wettkampf-Bodybuilder.

WERBUNG Der Artikel wird unter dieser Anzeige fortgesetzt

Cena hatte als solcher jedoch nicht genug Erfolg, aber Schwarzenegger wurde einer der ganz Großen. Bald spielte Schwarzenegger in Filmen mit, während Cena seine professionelle Wrestling-Karriere fortsetzte.

Ein sehr altes und seltenes Foto der beiden ist im Internet wieder aufgetaucht. Das Foto zeigt Cena und The Terminator beim Händeschütteln. Die 19-Zoll-Arme von Cena sehen jedoch viel muskulöser aus als die 22-Zoll-Arme von Arnold Schwarzenegger. Und einer der Gründe dafür könnte das Alter des ehemaligen Gouverneurs sein.

WERBUNG Der Artikel wird unter dieser Anzeige fortgesetzt

Aber während Schwarzeneggers Blütezeit war der Anführer der Cenation Berichten zufolge weit von ihm entfernt. Und genau deshalb war er siebenfacher Mr. Olympia-Gewinner.

SIEH DIR DIESE GESCHICHTE AN: Jeder WWE-Superstar, der Vince McMahon angegriffen hat