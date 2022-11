Rückblick: Flying Austrian Airlines, vom Check-in bis zur Ankunft

Anmeldung

Ich habe diesen Flug über die Mutterfluggesellschaft von Austrian, Lufthansa, gebucht und war erfreut festzustellen, dass der reguläre Lufthansa-Online-Check-in für alle Marken hervorragend funktionierte und mir eine mobile Bordkarte verschaffte. Die Gepäckabgabe am Flughafen Lyon, Tor nach Mittel- und Ostfrankreich und Standort für viele Kreuzfahrten auf der Rhône im Sommer und Skifahrer im Winter, war schnell und angenehm.

Einsteigen

Die übliche Boarding-/Non-Boarding-Situation führte dazu, dass Passagiere im Jetway aus kochendem Glas aufgereiht waren, was ziemlich unangenehm war. Fluggesellschaften müssen sicherstellen, dass ihre ausgelagerten Bodenabfertigungsdienste, wie in Lyon, an den Komfort und das Wohlbefinden der Passagiere denken und nicht nur an die Behandlung. Im Flugzeug war die Klimaanlage an Bord dieser Embraer E195 jedoch auf „frosted“ und jeder Sitz hatte eine Überkopfdüse, sodass sie schnell kühlte. Es ist schwer, eine einfache Hütte wie diese aufzupeppen, aber ich fand, dass die kleinen karierten Akzente, wie auf dem Vorhang, der Business von Economy trennt, eine nette Erinnerung an die Art von Dekor sind, die man in einer charmanten rustikalen Berghütte finden würde.

Hauptquartier

Austrian ist eine der europäischen Fluggesellschaften, die Business-Class-Passagieren das volle Sitzpaar bietet, wenn sich ein Flugzeug in einer 2-2-Konfiguration befindet, wie dieser Embraer-Jet. Einige tun dies nicht, prüfen Sie dies also sorgfältig vor der Buchung. Der breite Embraer-Sitz ist einer der bequemsten am Himmel, und das Fehlen einer zentralen Struktursäule bedeutet, dass Sie viel Beinfreiheit haben. Austrian sagt, dass die Economy in diesen Flugzeugen 29 Zoll beträgt, aber ich würde ein paar zusätzliche Zoll in der Business-Class-Sektion schätzen.

Der Flug

Austrians Crew ist wunderbar effizient, und dieses hier war keine Ausnahme. Das erfahrene Flugbegleiterpaar hat mit einem herzlichen Empfang und freundlichem Catering-Service voll ins Schwarze getroffen. Das Essen war eine Schüssel heiße Pilznudeln mit köstlichem Käsekuchen, serviert mit einem warmen Kaiserbrötchen und häufigem Nachfüllen aus dem Barwagen. Es war ein einfaches Gericht, gut gemacht und ohne unnötigen Aufwand. Nach dem Essen ging die Crew mit einer speziellen österreichischen Markenschokolade, lecker, durch das Flugzeug. Bei diesem Flug, der weniger als anderthalb Stunden dauerte, war ich beeindruckt, dass sie nach dem Essensservice nicht nur in der Küche saßen, sondern mit einem Lächeln und einem Blick auf den Stand des Getränks jedes Passagiers an der Spitze vorbeigingen proaktiv das Glas erheben. Es gibt in diesen Flugzeugen noch keine Bordunterhaltung oder Wi-Fi, aber ein heruntergeladener Podcast und die herrliche Aussicht auf die Alpen aus den großen Fenstern der Embraer haben mir all die Unterhaltung geboten, die ich brauchte.

Ankunft

Bei der Ankunft in Wien glänzt das Erlebnis wirklich. Auf dem Höhepunkt der großen europäischen Flughafenfusion im Jahr 2022 war Wien geschäftig, aber effizient. Das kompakte und gut gestaltete Terminal und die Bedienung ermöglichten es mir, aus dem Flugzeug auszusteigen und mich schnell vorwärts zu bewegen.

Das Urteil

Austrian, kleiner als die Muttergesellschaft Lufthansa, ist nicht nur wegen ihres effizienten Drehkreuzes Wien eine gute Wahl, sondern auch wegen ihres herzlichen Empfangs und, in diesem Fall, sicherlich ihrer komfortablen E-Jets zu sekundären europäischen Flughäfen. Ich würde es ohne zu zögern wieder wählen.

Beste für: ganze Reihe und große Embraer E-Jet-Fenster

Flugzeit: 1 Stunde, 26 Minuten

Aufbau: 2-2