Epic Games Store enthüllt kostenloses Thanksgiving-Spiel

Während viele Menschen in Amerika heute Thanksgiving feiern, startet der Epic Games Store nicht in die Feiertage. Da heute Donnerstag ist, feiert die Plattform wie gewohnt mit Geschenken für die User! Ab heute können Benutzer durchhalten thehunter: Ruf der Wildnis, die bis zum 2. Dezember beansprucht werden kann. Dann werden die nächsten Angebote verfügbar sein. Für diejenigen, die diese kostenlosen Spiele noch nie genutzt haben, der Jäger bis dahin nicht in Anspruch genommen werden, in diesem Fall bleibt es ein dauerhafter Bestandteil der Bibliothek des Benutzers.

Getreu seinem Namen, thehunter: Ruf der Wildnis ist ein Jagdspiel, das in einer offenen Welt stattfindet. Die Spieler können das Spiel alleine oder gemeinsam mit Freunden angehen, und es gibt eine Reihe verschiedener Waffenoptionen. Die Seite für der Jäger bezeichnet es als das „realistischste“ Jagdspiel aller Zeiten, und die Kritiken waren ziemlich heftig. Das Spiel kostet normalerweise 19,99 US-Dollar. Spieler die lieben der Jäger Sie können auch eine Reihe von Add-ons ausprobieren, die bis zum 30. November rabattiert sind.

Während der Jäger ist technisch gesehen das einzige kostenlose Spiel, das diese Woche verfügbar ist, der Epic Games Store bietet auch ein Epic Welcome Pack für Anstream-Arcade. Antstream Arcade bietet über 1.000 Retro-Spiele, die Spieler erleben können, und das Epic Welcome Pack bietet Spielern 1.090 Edelsteine. Diese Edelsteine ​​können verwendet werden, um Spiele zu spielen, Herausforderungen freizuschalten und vieles mehr. Ameisenstrom-ArcadeDie Aufstellung umfasst viele beliebte Spiele, darunter PAC-MAN, Tödlicher Kampf, und Jim Regenwurm, um nur einige zu nennen. Das epische Willkommenspaket ist auch bis zum 2. Dezember erhältlich.

Nächste Woche haben die Benutzer die Möglichkeit, Folgendes zu überprüfen: Tod bei Tageslicht, und während True: lernen (). Beide Spiele sind vom 2. bis 9. Dezember kostenlos. Leser, die mehr über die Werbegeschenke dieser Woche und die Optionen der nächsten Woche erfahren möchten, können dies tun. Hier.

Interessieren Sie sich für die Giveaways dieser Woche? Was ist dein Lieblingsspiel, das du kostenlos im Epic Games Store bekommen hast? Lass es uns in den Kommentaren wissen oder teile deine Gedanken direkt auf Twitter unter @Marcdachamp um über alles zu sprechen, was mit Spielen zu tun hat!