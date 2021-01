30 Wellnessurlaube für ein glücklicheres und gesünderes neues Jahr

EINFast ein Jahr nach der Verankerung müssen Reisen von hier aus auf so vielen Ebenen stattfinden – persönlich, beruflich, psychologisch und ökologisch. Ob Sie es zugeben oder nicht, die erzwungene Verlangsamung und die Zeit, die Sie mit sich selbst, Ihrem Partner oder Ihrer Familie verbracht haben, haben einige häusliche Wahrheiten enthüllt.

Der Mangel an Routine hat für viele dazu geführt, dass Essen, sporadische Bewegung, fast jeden Abend offener Wein und die zunehmende Abhängigkeit von digitaler Technologie getröstet wurden. Dies wird das Jahr sein, in dem die Bedeutung von “weit gereist” überall zurückgesetzt und geklärt wird, wenn die Welt endlich wieder für uns geöffnet wird.

Die Möglichkeiten zum Zurücksetzen, Reflektieren und Wiederherstellen sind endlos und zutiefst persönlich. Was schwimmt auf dem Boot einer Person (Fasten und Entgiften, um die Ladung zu erleichtern?) Erzeugt bei anderen ein Gefühl des Schiffbruchs (die einen Rückzug nach Mexiko bevorzugen, um ein gebrochenes Herz zu heilen). Einige streben selbst den Ruhestand an, andere möchten – sofern die Regeln dies zulassen – die gesamte Brut für einen Neustart nutzen. Obwohl die Kinder im vergangenen Jahr nicht mehr als ein paar Stunden Schulzeit aus den Augen verloren haben, haben sie sich nie mehr ohne Kontakt zu ihnen gefühlt. Dann gibt es die Fitnesspausen von Spanien in die Karibik, die eine neue Liebe zur Bewegung auslösen können; und Rückzugsorte in der Natur, die Ihr Leben verändern könnten.

Wellnessreisen und traditionelle Reisen sind nicht getrennt; sie sind identisch. Das Wohlbefinden wird langsam wieder zu dem Zustand zurückkehren, den es lange vor der Coronavirus-Krise einnahm – als Gelegenheit, mehr über die Welt, in der wir leben, die Menschen, Praktiken und Seinsarten zu erfahren und besser zu werden mit einem neuen Sinn für Zweck, Bewusstsein, Gemeinschaft und dem Bewusstsein, dass wir alle Teil von etwas Größerem sind. Wenn es nicht gut läuft, weiß ich nicht, was es ist.