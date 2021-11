Die Verstärkung der russischen Armee versetzt Washington in Alarmbereitschaft

Washington ist in Alarmbereitschaft, da Russlands militärische Aufrüstung eine Konfrontation droht, die Befürchtungen eskalieren nach Berichten, denen US-Geheimdienste zeigen, dass sich russische Truppen auf den Einmarsch in die Ukraine vorbereiten.

Während sich die Hauptstadt des Landes zum Thanksgiving-Feiertag beruhigt, sieht sich die Biden-Regierung Berichten gegenüber, dass fast 100.000 russische Soldaten an verschiedenen Orten an der Westgrenze des Landes stationiert sind, ohne dass Anzeichen für ein Schwinden dieser Zahlen vorliegen.

Die Spannungen sind so groß geworden, dass die US-Botschaft in der Ukraine am Mittwoch vor „ungewöhnlichen russischen Militäraktivitäten“ nahe der Ostgrenze der Ukraine und auf der annektierten Halbinsel Krim warnte und US-Bürgern aufforderte, dorthin zu gelangen.

„US-Bürger werden daran erinnert, dass sich die Sicherheitsbedingungen entlang der Grenze ohne oder ohne Vorankündigung ändern können“, sagte die Botschaft.

Die neuen Warnungen kommen, als die Ukraine, ein strategischer Verbündeter der Vereinigten Staaten, diese Woche öffentlich verkündete, dass Russland bereits im Januar oder Anfang Februar einmarschieren könnte, ähnlich wie bei der Annexion der Halbinsel Krim im Jahr 2014 und der Unterstützung eines Aufstands im Osten das Land. es ging weiter. Mehr als 14.000 Menschen wurden in diesem Konflikt seitdem getötet.

Ein ähnlicher Landraub, angeblich der zweite in weniger als 10 Jahren, hat globale Auswirkungen und könnte massive militärische Konflikte sowie geopolitische Konflikte zwischen Russland und westlichen Ländern auslösen.

„Unsere Sorge ist, dass Russland den schweren Fehler machen könnte, das, was es 2014 unternommen hat, wieder aufzugreifen, als es Truppen entlang der Grenze sammelte, souveränes ukrainisches Territorium überquerte und dies tat, indem es – zu Unrecht – behauptete, es sei provoziert worden „, State Antoine BlinkAntony BlinkenCIA-Direktor sagt, dass es Konsequenzen geben wird, wenn Russland hinter Angriffen mit dem „Havanna-Syndrom“ steckt sagte Anfang dieses Monats.

US-Beamte sind jedoch entschlossen, sich von einer solchen Militäroperation nicht überraschen zu lassen. Blinken gab am Samstag an, dass sich die Regierung auf ein aggressives russisches Manöver vorbereitet.

„Wir kennen die Strategie, eine illusorische Provokation aus der Ukraine oder einem anderen Land zu zitieren und als Entschuldigung für das zu verwenden, was Russland von Anfang an plant“, sagte Blinken bei einer Reise im Senegal.

Diese Woche tauchten auch Berichte auf, dass die Biden-Regierung über seine Möglichkeiten nachdenken, den Kreml abzuschreckeneinschließlich der Entsendung von Militärberatern und neuen Waffen in Kiev.

Diese Hilfe könnte Hubschrauber, Mörser, Luftverteidigungssysteme wie Stinger-Raketen und neue Javelin-Panzer- und Panzerabwehrraketen umfassen.

Berichten zufolge haben US-Beamte auch mit europäischen Verbündeten über die Bildung eines neuen Sanktionspakets gesprochen, das bei einer Invasion Russlands in Kraft treten könnte.

Beamte des Außenministeriums haben keine neuen Waffen- oder Sanktionspakete öffentlich erwähnt, aber ein Beamter sagte The Hill am Dienstag, dass die Regierung „bewiesen hat, dass die Vereinigten Staaten bereit sind, eine bestimmte Anzahl von Werkzeugen zu verwenden, um schädliche russische Aktionen zu bekämpfen, und wir werden es nicht tun“. Zögern Sie nicht, diese und andere Tools in Zukunft zu verwenden.

Um nicht überrascht zu werden, teilten Verwaltungsbeamte Informationen mit verbündeten Ländern.

Pressesprecher des Weißen Hauses Jen Psaki Jen PsakiBiden: Schuldsprüche im Fall Arbery „nicht genug“ Montag sagte Reportern, dass die Regierung „in den letzten Wochen viele Interaktionen mit unseren europäischen Verbündeten und Partnern gehabt habe, auch mit der Ukraine“.

Sie fügte hinzu, die Vereinigten Staaten hätten „auch Gespräche mit russischen Beamten über die Ukraine und die amerikanisch-russischen Beziehungen im Allgemeinen geführt“.

Pentagon-Beamte hielten auch engen Kontakt mit ihren Amtskollegen, dem Vorsitzenden der Joint Chiefs of Staff, dem General. Marc Milley Mark MilleyOvernight Defense & National Security – Russische Militärmaßnahmen geben Anlass zur Besorgnis Drohnen sind strategische Verantwortung für US US-Botschaft warnt vor „ungewöhnlichen russischen Militäraktivitäten“ nahe der ukrainischen Grenze auf der Krim MEHR Telefonieren Sie am Montag mit Generalleutnant Valeriy Zaluzhny, dem Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee.

Milley auch Dienstag telefonisch gesprochen mit dem höchsten russischen Militäroffizier, General Valery Gerasimov.

Militärische Führer diskutierten „mehrere sicherheitsrelevante Fragen“, Col. Dave Butler, Sprecher der Joint Chiefs of Staff, bemerkt in einer Lesung des Anrufs.

Darüber hinaus entsandte die Regierung Patrouillenboote der US-Marine, um die Ukrainischer Marineschalter Moskau im Schwarzen Meer.

Aber trotz seiner Drohhaltung, die viele Nato-Staaten öffentlich zur Kenntnis genommen haben, bestreitet Russland nach wie vor jede Absicht, in seinen Nachbarn einzudringen, wie es vor fast acht Jahren der Fall war.

Der russische Sprecher Dmitry Peskov sagte am Dienstag, dass seine Ansammlung von Truppen und Ausrüstung „keine Gefahr für niemanden darstelle und niemanden beunruhigen sollte“.

Vielmehr machte er eine „gezielte Informationskampagne“ westlicher Länder als Ursache für die „erhöhten Spannungen“ verantwortlich und sagte, wenn die USA weitere Militärhilfe an die Ukraine schickten, könnte dies zu einer weiteren Verschlechterung der Lage an der Ukraine führen Grenze „.

Die westlichen Länder sind jedoch nicht überzeugt, noch weniger mit Russland, das diese Woche neue Militärübungen durchführt, heißt es in einem am Mittwoch von Interfax veröffentlichten Bericht.

Russland soll über Kampfjets und Schiffe verfügt haben, die Luftangriffe durchführen und Luftangriffe bekämpfen, darunter etwa 10 Flugzeug- und Schiffsbesatzungen des Marinestützpunkts Noworossijsk der Schwarzmeerflotte, schrieb Interfax.

Auch die Ukraine bereitet sich in dieser Woche mit einer eigenen Übung auf jedes Militärmanöver vor.