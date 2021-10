Entdecken Sie Prag neu, ein brutalistisches Gebäude nach dem anderen – das Calvert Journal

Wenn Sie die meisten Leute nach der reichen Architektur Prags fragen, werden sie sich die bezaubernde Silhouette der Prager Burg vorstellen. Die Postkarten veranschaulichen die unerschütterliche Geschichte der Karlsbrücke, Jugendstil- und Neugotikgebäude oder manchmal facettierte kubistische Fassaden.

Nur wenige Menschen beschwören ein Bild vom brutalistischen Transgas-Komplex in Prag. Der 1978 in der Nähe des Wenzelsplatzes erbaute Komplex beherbergte imposante Blöcke mit langen Fenstern, die mit Stahl oder kleinem Kopfsteinpflaster bedeckt waren. Das umgebende Dekor wurde so gestaltet, dass es an Gaspipelines erinnert. Einer der wichtigsten Architekten des Projekts, Václav Aulický, sollte den Hightech-Fernsehturm Žižkov in der tschechischen Hauptstadt entwerfen.

Transgas war ein Zeugnis der am meisten vergessenen brutalistischen Ära Prags. Tschechien, damals Teil der Tschechoslowakei, stand von 1948 bis 1989 unter kommunistischer Herrschaft. Und während der Sozialismus das soziale Gefüge des Landes zerriss, prägte er auch sein Stadtbild. Während dieser vier Jahrzehnte erlebte Prag eine der intensivsten Entwicklungswellen in der Geschichte der Stadt, die hauptsächlich von brutalistischen und sozialistisch-modernistischen Projekten ähnlich denen der Sowjetunion angetrieben wurde. Auch abseits der Hauptverkehrsadern Prags sind im ganzen Land Plattenbausiedlungen aus dem Boden geschossen. Noch heute beherbergen diese Gebäude rund ein Viertel aller Prager Einwohner.