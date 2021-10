Questlove wirft einen Blick auf 50 Jahre moderne Musik – und moderne Geschichte

Der Titel mag vermuten lassen, dass dies ein Buch über Musik – oder Musikgeschichte – ist, aber es ähnelt eher einem Tagebuch, in dem Questlove versucht zu erklären, wie Musik sein Weltbild geprägt hat. Die Kapitel sind chronologisch geordnet, beginnend mit seinem Geburtsjahr 1971. Es endet im Jahr 2002 und darüber hinaus. Jeder Künstler, der jemals in den Sinn von Questlove gekommen ist, scheint in dem Buch aufzutreten, vom österreichischen Komponisten Alban Berg, der nebenbei erwähnt wird, bis hin zu Prince, der eine wiederkehrende Figur ist. Bill Withers, sein “erstes echtes Idol”, weigert sich, mit ihm zusammenzuarbeiten.

Eine der Stärken des Buches ist die Art und Weise, wie Questlove subtile Details über das Leben wichtiger Künstler einbezieht und uns ermutigt, tiefer über die Songs, die wir lieben, und die Menschen, die sie komponiert haben, nachzudenken. Rapper KRS-One war einst Gast bei “The Alex Jones Show”. Duke Ellington war mit Richard Nixon befreundet. Rosa Parks verklagte das südliche Hip-Hop-Duo Outkast, weil es ihren Namen als Titel eines Songs verwendet hatte, der damit nichts zu tun hatte. Das Buch ist eine Meisterklasse über musikalische Trivia und die dornige Natur von Musikbesessenen.

Er demonstriert ein beneidenswertes Wissen über Filmsoundtracks. “Nichts berührt mich mehr, als wenn Leute Soundtracks kreieren und von Anachronismus stolpern”, schrieb er, bevor er auf mehrere Mängel im Soundtrack von “What’s Love Got To Do With It.”, dem Biopic von Tina Turner, hinwies. Als er herausfand, dass einige Live-Alben im Studio bearbeitet wurden, um besser zu klingen, habe er “zynisch” gemacht, gibt er zu.

Aber bei seinen Bemühungen, herauszufinden, woher wir wissen, was wir wissen, ist Questlove oft abgelenkt, führt unzählige Nebensächlichkeiten ein und versäumt es, ernsthafte Gedanken von gelegentlichen Gedanken des wandernden Geistes zu unterscheiden. („Der Irakkrieg war keine kleine Kartoffel.“) Und dann gibt es Zeiten, in denen er über Frauen auf eine Weise schreibt, die manchen Leuten unangenehm sein könnte. Ich war fasziniert von seinem Bedürfnis zu erklären, dass er keine jungen Frauen mehr trifft, weil er sagt, dass sie seine Bezüge zur Musik und Popkultur nicht verstehen. Ich wusste auch nicht, was ich von ihrer Beschreibung von Jill Scott, einer anderen fantastischen Künstlerin aus Philadelphia, als einer Frau halten sollte, die sie bei ihrer ersten Begegnung erschreckte, möglicherweise weil sie drohte, einen Freund zu kastrieren.

Später versteht der Leser besser, warum sich Questlove so sehr mit der Frage von Musik und Geschichte beschäftigt. Es stellt sich heraus, dass er mit Barack Obama eine große Auswahl hat.