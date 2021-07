Emirates bietet Sommerangebote in Europa

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, 21. Juli 2021: Die Nachfrage nach Sommerreisen hat sich auf Hochtouren gedreht, da Emirates-Flüge nach Europa Reisen ohne Quarantäne öffnen.

Deutschland, Österreich und die Schweiz haben ihre Türen für den Tourismus geöffnet, Emirates bietet Sondertarife und mehr Flüge in alle drei Länder an.

Reisende in die VAE können außerdem aus über 30 anderen Städten ohne Quarantäne-Einreise für ihren Sommerurlaub wählen, und alle Sondertarife sind auf emirates.com verfügbar. Darüber hinaus können Kunden spezielle Emirates Holidays-Pakete ab AED 2.859 pro Person für einen Aufenthalt von fünf Nächten buchen.

Reisende aus den Vereinigten Arabischen Emiraten können ihren Urlaub bei Emirates in die Schweiz zu Sondertarifen nach Genf in der Economy Class für AED 2.475 und AED 13.335 in der Business Class buchen. Flüge nach Zürich beginnen bei AED 2.275 in der Economy Class und AED 12.335 in der Business Class.

Emirates hat den Betrieb nach Zürich verstärkt und bietet täglich wöchentliche Flüge zu günstigen Zeiten mit dem A380 auf der Strecke an. Reisende aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, die mindestens 14 Tage vor Reiseantritt vollständig mit einem von der WHO anerkannten Impfstoff geimpft sind oder mindestens 72 Stunden vor Abflug einen negativen PCR-Test durchführen lassen, können ohne Quarantäne in die Schweiz einreisen.

Reisende können auch mit Sondertarifen ab 2.185 AED in der Economy Class und 10.895 AED in der Business Class nach Wien zurückkehren. Emirates bedient die österreichische Hauptstadt derzeit täglich mit seinem berühmten A380-Flaggschiff. Besucher aus den Vereinigten Arabischen Emiraten können ohne Quarantäne nach Österreich einreisen, wenn sie eine volle Dosis eines der sechs von der WHO anerkannten Impfstoffe erhalten haben.

In Deutschland profitieren VAE-Kunden von Sondertarifen nach München ab 2.395 AED in der Economy Class und AED 11.015 in der Business Class und nach Frankfurt ab AED 2.385 in der Economy Class und AED 11.055 in der Economy Class.

Emirates fliegt derzeit den A380 nach Frankfurt und München. Geimpfte Besucher aus den Vereinigten Arabischen Emiraten können ohne Quarantäne nach Deutschland einreisen, wenn sie mindestens 14 Tage vor ihrem Besuch eine volle Dosis eines von der European Medical Agency (EMA) zugelassenen Impfstoffs erhalten haben. Wer nach Deutschland einreisen möchte, muss zusätzliche Formulare ausfüllen, die auf zu finden sind www.emirates.com.