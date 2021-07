Österreichischer Kletterer schickt die schwierigste Route von seinem Heimatort Lorüns Crag

Die österreichische Bergsteigerin Babsi Zangerl ist der Star der neuesten Videoserie “Committed” von Black Diamond.

Blundenz, Österreich, lokal Babsi Zangerl, 33, Bigwall-, Trad- und Sportrouten geklettert seit über einem Jahrzehnt. Sie machte fünf freie Anstiege von Der Kopf, und sie kletterte viele 5,14s quer durch die Schweiz und Italien.

In diesem Black Diamond-Film bekommen wir einen Vorgeschmack – und einen Blick – von Zangerl, der eine Route näher an seiner Heimat in Angriff nimmt.

Lorüns von Österreich ist ein Sportkletterfelsen mit jahrzehntealten historischen Routen. Aber es gibt auch neue Routen.

Ein typisches Beispiel: Der Partner des österreichischen Bergsteigers Jacopo Larcher hat kürzlich ein 30-jähriges Projekt abgeschlossen: die Errichtung der schwierigsten Route am Felsen, Sprengstoff (9a). Zangerl hat sich in den letzten 12 Monaten der zweiten Begehung von Sprengstoff verschrieben.

Der Film folgt seiner Reise in dieser Mission. Bleiben Sie dran, um herauszufinden, was los ist.