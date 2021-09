Elon Musk von SpaceX bereitet Badezimmer-Upgrades nach Inspiration4 “Herausforderungen” vor

Milliardär Elon Moschus bemerkt EspaceX Plant bereits einige Upgrades für seinen nächsten Flug nach der erfolgreichen rein zivilen Crew-Mission Inspiration4 Anfang dieses Monats.

Musk twitterte am Montag, dass er sich mit der Inspiration4-Crew getroffen habe, um den Mitgliedern zu dem historischen Flug zu gratulieren. Nach dem Treffen schlug der SpaceX-Gründer vor, dass die Badezimmer in der Crew Dragon-Raumkapsel des Unternehmens ein Upgrade gebrauchen könnten.

„Auf jeden Fall eine verbesserte Toilette 🙂 Wir hatten einige Probleme mit diesem Diebstahl“, scherzte Musk auf Twitter.

Die Inspiration4-Crew verbrachte drei Tage im Orbit, bevor sie am vergangenen Wochenende vor der Küste Floridas in den Atlantik tauchte. Die Mission war die erste in der Geschichte, die die Erde ohne einen professionellen Astronauten an Bord umrundete.

Während er Fragen von Twitter-Followern beantwortete, ging Musk auch auf andere potenzielle Verbesserungen für den Dragon Pod ein.

„Ja, ein kleiner Ofen zum Aufwärmen von Speisen und Starlink-WLAN“, sagte Musk in Bezug auf seine Satelliten-Internet-Initiative.

Zur Crew der Inspiration4-Mission gehörten der Milliardär Jared Isaacman, der alle vier Sitze kaufte, sowie die Mitarbeiterin des St. Jude’s Hospital, Hayley Arceneaux, der Dateningenieur Chris Sembroksi und der Professor der Sian Proctor University.

Die Crew Dragon-Kapsel hatte ein Badezimmer in der Decke. Das Badezimmer verfügte über eine 360-Grad-Glaskuppel mit Blick auf den Raum, berichtete Business Insider im Juli.

“Es ist nicht viel Privatsphäre. Aber Sie haben diese Art von Privatsphärenvorhang, der durch die Oberseite des Raumschiffs verläuft, damit Sie sich von allen trennen können”, sagte Isaacman der Verkaufsstelle. “Und dort ist auch die Glaskuppel. Wenn die Leute also unweigerlich auf die Toilette müssen, haben sie eine verdammt tolle Aussicht.”

Die Associated Press hat zu diesem Bericht beigetragen.