In den Nachrichten: Rita Moreno und Lin-Manuel Miranda erhalten Critics Choice Awards, Off-Broadway-Saison von Fiasco, mehr

Lesen Sie weiter, um weitere Theaterinformationen zu erhalten, die Sie in den heutigen Schlagzeilen vielleicht übersehen haben.

Rita Moreno und Lin-Manuel Miranda werden von der Critics Choice Association geehrt

Die Critics Choice Association präsentiert am 9. Dezember ihre erste “Celebration of Latin Cinema”. Die Eröffnungsfeier, die virtuell angeboten wird, würdigt diejenigen, die im Jahr 2021 einen bedeutenden Beitrag zum Kino geleistet haben. Lin-Manuel Miranda, Gewinner des Tony- und Pulitzer-Preises, der den Visionary Award erhält; und Oscar-nominierter Demián Bichir, der den Career Achievement Award erhält. Morenos Dokumentarfilm, Rita Moreno: Nur ein Mädchen, das sich entschieden hat zu gehenSie wird im Oktober auf PBS ausgestrahlt und ist außerdem Co-Star und Executive Producer bei Steven Spielbergs Remake von Wo ist Seite Geschichte, geplant für die Veröffentlichung im Dezember. Miranda gibt ihr Filmdebüt mit der kommenden Jonathan Larson-Adaption Tick, Tick… ​​BOOM !. Ein Teil der Einnahmen aus Feier des lateinamerikanischen Kinos wird an LA Collab gespendet, dessen Mission es ist, den Zugang, die Sichtbarkeit und die Repräsentation von Latinos in der Unterhaltungsindustrie zu beschleunigen.

In der neuen Saison des Fiasco-Theaters werden klassische und moderne Dramatiker untersucht

The Off-Broadway Company startet das Line-up im Herbst 2021 mit “Open Your Ears”, das am 23. September um 19 Uhr ET den Text mit dem Publikum untersucht und Aphra Behns . präsentiert Glück. Der nächste ist von Bertolt Brecht Der kaukasische Kreidekreis Am 7. Oktober um 19:00 Uhr Start von „Some of its parts“, das die Öffentlichkeit einlädt, sich an der Konzeptentwicklung zu beteiligen. Beide Aufführungen finden in der Theater Row statt. Schließlich präsentiert Fiasco den Film von Aditi Brennan Kapil Imogen hat nichts gesagt Vom 18. bis 20. November im Connelly Theater im Rahmen seiner Reihe “Without A Net Series”, in der in zwei Wochen ein Stück geprobt und aufgeführt wird. „Wir können es kaum erwarten, den Raum und die Geschichten wieder zu teilen“, sagten die künstlerischen Co-Direktoren Jessie Austrian, Noah Brody und Ben Steinfeld. „Im Kern ging es beim Theater immer darum, zusammenzukommen, um eine Erfahrung zu teilen, eine Erfahrung, die nie genau reproduziert werden kann. »Weitere Informationen zur Saison und zum Programm des Konservatoriums von Fiasco, Klicke hier .

Carmen Ruby Floyd veröffentlicht ihr erstes Album

Der Broadway-Sänger, zuletzt am Main Stem in . gesehen Hallo Dolly!, veröffentlichte sein erstes Album, Broadway, Jazz Me!. Die Sammlung umfasst Broadway-Klassiker, neu interpretiert mit Jazz-Interpretationen, arrangiert und produziert von David Serero. Das 10-Track-Debütalbum enthält Standards wie “Summertime” von Porgy und bess und “Die Liebe von Dat (Habanera)” von Carmen Jones. Zu Floyds anderen Broadway-Credits gehören Der König der Löwen, Chicago, nach Mitternacht, und Porgy und Bess von Gershwin. Broadway, Jazz Me! ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar.