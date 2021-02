Elon Musk und SpaceX gaben den Republikanern 119.000 Dollar gegen das Electoral College

SpaceX PAC, das politische Aktionskomitee, das sich für Elon Musk und andere SpaceX-Mitarbeiter einsetzt und dem Gesetzgeber Geld bringt, teile seine Gaben Im Wahlkampf 2020 fast für Demokraten und Republikaner gebunden. Aber das erzählt nicht die ganze Geschichte.

Von den 536.000 US-Dollar, die das PAC gab, gingen 290.500 US-Dollar an Demokraten – die mehr Amtsinhaber hatten – und 246.000 US-Dollar an Republikaner. Und zuerst als Zentrum für Medien und Demokratie heute hervorgehobenFast die Hälfte des Geldes, das SpaceX PAC den Republikanern gab, ging an Gesetzgeber, die gegen den Wahlsieg von Präsident Joe Biden stimmten.

Das PAC gab 26 Gesetzgebern, die sich gegen die weitgehend zeremonielle Zertifizierung des Wahlkollegiums aussprachen, insgesamt 119.000 US-Dollar, selbst nachdem ein rechter Mob an diesem Tag das Kapitol angegriffen hatte, in der Hoffnung, Mitglieder des Kongresses zu ermorden und das Verfahren einzustellen. Präsident Donald Trump, der seit Monaten daran arbeitet, Misstrauen gegenüber dem politischen System zu säen und seine Basiswähler zu verärgern, wurde angeklagt, den Aufstand später im Monat angestiftet zu haben. Er wurde am vergangenen Wochenende in einem Senatsprozess freigesprochen, obwohl sieben Republikaner für seine Verurteilung stimmten und einen Rekord für Gesetzgeber derselben Partei wie der abgesetzte Präsident aufstellten.

Nach dem chaotischen Ereignis, bei dem fünf Menschen starben und das als bedeutendster Angriff auf das Kapitol seit dem Krieg von 1812 angesehen wurde, vermied Musk die starke Verurteilung, die die meisten CEOs so allgemein anboten. Stattdessen er Facebook und CEO Mark Zuckerberg beschuldigt dafür, dass sie wenig getan haben, um rechtsextreme politische Akteure daran zu hindern, Desinformation zu verbreiten und Angriffe auf die Plattform zu organisieren.

Musk selbst spendete 5.000 US-Dollar an das PAC des Unternehmens, was seinen allgemein geringen Spenden für wohltätige Zwecke entspricht. Im Jahr 2020, trotz einer Erhöhung seines Nettovermögens von 118,5 Milliarden US-Dollar, Musk hat keine größere Spende für wohltätige Zwecke registriert sogar inmitten einer historischen Pandemie und Rezession.