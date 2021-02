Ist Williams F1 bereit für eine wesentliche Änderung der Lackierung inmitten der Verbindungen zum ehemaligen Aston Martin-Sponsor?

Das Formel-1-Team Williams & Haas könnte einen Sponsorenwechsel haben, da sie mit BWT verbunden sind. Das österreichische Wasseraufbereitungsunternehmen wird voraussichtlich nach Gesprächen mit diesen beiden Teams im F1-Netzwerk bleiben.

Das österreichische Unternehmen trennte sich von Racing Point, jetzt Aston Martin. Das umbenannte Team entschied sich, sein Hauptsponsor für die kommende Saison 2021 zu sein, was bedeutete, dass die ikonische rosa Lackierung verschwinden musste.

Kann Williams die Farbe Pink entfernen?

Es gibt keine offizielle Bestätigung von BWT über ihre Zukunft in der Welt der F1. Autosport hat jedoch aus seinen Quellen erfahren, dass das Unternehmen zwei Möglichkeiten in Betracht zieht, um seine Grand-Prix-Farben beizubehalten.

Es gibt jedoch eine Option mit Williams. Der neue Besitzer des Teams, Dorilton Capital, obwohl sein Auto 2021 in der Nähe von Silverstone war. Das Team wird das Auto erst am 5. März enthüllen, was weiter über die Änderung der Lackierung des Teams spekuliert.

Darüber hinaus deutet Williams ‘Entscheidung, in seinem Silverstone-Shakedown eine dunklere Lackierung zu verwenden, auf ein aktualisiertes Farbschema hin.

Ein Sprecher erwähnt, “ Williams Racing entwickelt eine aufregende neue Markenrichtung und Geschäftsstrategie, die großes Interesse auf sich zieht, wenn wir in eine neue Ära für das Team eintreten. Diese Diskussionen sind naturgemäß vertraulich. Aus politischen Gründen kommentieren wir daher keine Details oder Spekulationen. “”

Die andere Option, die nicht weiter am Netz ist, ist Haas, das seit 2019 nach dem Fall des berüchtigten Rich Energy-Deals ohne Titel ist.

BWT existiert und möchte fortfahren

Das Team ist seit Force India am Start und wurde ihr Titelsponsor, als es sich in Racing Point verwandelte.

Das Unternehmen ist seit einigen Jahren am Start und erkennt die Marketingfähigkeit des Sports an. Daher werden sie jede Gelegenheit nutzen, um in der Startaufstellung zu bleiben, wenn dies den Top-Teams oder den Außenverteidigern hilft.

Kurz gesagt, jeder, der BWT als Sponsor erhält, kann eine Farbänderung sehen. Die Fans lieben Pink und können es kaum erwarten, es zu Beginn der Saison in Bahrain wieder auf Autos zu sehen. Es ist noch Zeit für den Saisonstart, also müssen wir nur warten, bis die Autostarts von Haas und Williams vorbei sind, um unsere Antworten zu erhalten.

