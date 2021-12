Elon Musk sagt, sein Vermögen sei kein „tiefes Geheimnis“, seine Steuern seien „einfach“

Tesla-Gründer Elon Musk spricht bei der von „The Boring Company“ veranstalteten Enthüllungsveranstaltung für den Probetunnel für ein unterirdisches Verkehrsnetzprojekt in Los Angeles County, Hawthorne, Kalifornien, 18. Dezember 2018.

Als Reaktion auf politische Angriffe auf sein Vermögen und seine Steuern, Elon Moschus sagte, sein Vermögen sei „kein tiefes Geheimnis“ und seine Steuern seien so einfach, dass er sie „innerhalb von Stunden“ selbst bezahlen könnte.

Im Interview mit Die Biene von Babylon, einer konservativen Satireseite, sagte der reichste Mann der Welt, sein Vermögen von mehr als 245 Milliarden US-Dollar sei völlig transparent und werde nicht in Offshore-Konten oder speziellen Steuerinstrumenten versteckt, um seine Verpflichtungen zu reduzieren.

Früher in diesem Monat, Senatorin Elizabeth Warren hat getwittert, dass Musk war „Abladen von allen“, da er 2018 keine Bundeseinkommensteuer bezahlt hat.

„Ich habe keine Offshore-Konten, keine Steuerhintergründe“, sagte Musk. Auf die Frage, ob H&R-Block seine Steuern bezahlen konnte, antwortete er: „H&R Block könnte meine Steuern leicht bezahlen. Ich brauche H&R Block nicht, ich könnte. Es würde ein paar Stunden dauern. Meine Steuern sind sehr einfach.

Es wird erwartet, dass Musk die wahrscheinlich größte individuelle Steuerrechnung in der Geschichte der USA bezahlen wird, wobei die Einkommenssteuern des Bundes und Kaliforniens auf über 11 Milliarden US-Dollar geschätzt werden. Er muss Steuern zahlen, um eine Entschädigung von mehr als 23 Milliarden US-Dollar zu erhalten, die in Form von Aktienoptionen gezahlt wird, die ansonsten im August 2022 verfallen würden.

Im November untersuchte Musk seine Twitter Abonnenten fragen wenn er 10 % seines Anteils verkaufen müsste in Du bist hier. Nachdem seine Anhänger für den Verkauf gestimmt hatten, Musk sagte, er habe die 10 % verkauft.

„Ich habe genug Aktien verkauft, um rund 10 % zu erreichen, plus Ausübungsoptionen“, sagte er im Interview.

Die neuesten Dokumente, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden, zeigen, dass Musk noch mindestens 3 Millionen weitere Aktien zu verkaufen hat, um sein 10%-Ziel von 17 Millionen Aktien zu erreichen. Er hat auch noch fast 4 Millionen weitere Aktienoptionen, die er bis August ausüben kann, was darauf hindeutet, dass entweder weitere Einlagen kommen oder er in den kommenden Monaten mehr verkaufen oder ausüben wird.

Musk gab zu, dass die Zahlung seiner Ausgleichssteuern „ein Teil des Grundes“ für den Verkauf in diesem Quartal war. Er erstellte im September einen geplanten Verkaufsplan für steuerbezogene Aktien, weit vor der Twitter-Umfrage. Er sagte, dass er „darüber hinaus“ Aktien verkauft habe, um die 10%-Schwelle zu erreichen.

Musk sagte, sein großer Reichtum und seine niedrigen Steuern seien beide das Produkt einfacher Mathematik – sein Vermögen rühre von seinen Anteilen an Tesla und Space-X her, die seiner Meinung nach „massiv schmerzhaft und schwer aufzubauen“ seien.

Er erhält kein Gehalt oder Barbonus, und er hat erst in diesem Jahr viele Aktien des Unternehmens verkauft. Da die Steuerzahler erst dann Steuern auf Einkommen oder Aktien zahlen, wenn sie verkauft sind, zahlt Musk nicht jedes Jahr hohe Steuern.

„Es ist wichtig zu verstehen, was ist dieser Reichtum? sagte Musk. „Es ist nicht so, dass ich riesige Kassenbestände habe. Meine Kassenbestände sind sehr, sehr niedrig, und zumindest bis ich Aktien verkaufe … Wirklich, das erste Mal, dass ich Aktien signifikant verkauft habe, war das in diesem Quartal. „

Er sagte, das Jahr, in dem er keine Steuern zahlte – 2018 – sei darauf zurückzuführen, dass er 2017 „aus Versehen“ zu viel gezahlt habe und einen Kredit für 2018 hatte. Die Kritik an seinen Zahlungssteuern habe ihn jedoch dazu gebracht, noch mehr Aktien zu verkaufen, als von ihm verlangt wurden Ausübung von Optionen.

„Ich sagte: ‚Soll ich verkaufen? Was soll ich machen? Soll ich Aktien an die Regierung schicken? Wenn ich keine Aktien verkaufe, gibt es keinen wirklichen Mechanismus zur Zahlung der Steuer. Also sagte ich: „Soll ich 10 % verkaufen, um die Steuer zu bezahlen?“ „Ich habe Twitter gefragt und insgesamt haben sie ja gesagt.“

Er sagte, dass sein Vermögen auch heute noch fast ausschließlich an Tesla und Space-X geknüpft ist. „Wenn Tesla pleitegehen würde, würde ich auch sofort pleitegehen.“