Carlos Tejada, Mitherausgeber der New York Times für Asien, stirbt im Alter von 49 Jahren

„Carlos hat mich und andere Journalisten immer dazu gedrängt, mehr Geschichten zu machen, die die menschliche Seite Chinas zeigen“, schrieb Frau Yuan. „Er wollte, dass die Welt versteht, dass China nicht nur eine autoritäre Regierung ist.“

Carlos Ramon Tejada wurde am 7. Dezember 1972 in Rochester, New Hampshire, geboren. Ihre Mutter Carlene (Richardson) Tejada unterrichtete Englisch als Zweitsprache und ist ehemalige Herausgeberin von Zeitschriften. ihr Vater Juan stammt ursprünglich aus El Salvador und hat eine Akupunkturklinik in Tucson, Arizona.

Herr Tejada erhielt 1995 einen BA in Journalismus von der University of Kansas und wurde von The Journal als Reporter in Dallas eingestellt, wo er Immobilien und andere Themen behandelte, darunter auch einige exzentrische. Ein Artikel handelte von einem Versuch in Kansas Town, die größte Weihnachtsziege der Welt zu bauen.

Im Jahr 2001, nachdem er in die Zentrale des Journals in New York City umgezogen war, schrieb er in der Kolumne „Work Week“ über Arbeitsplatzthemen; 2003 wurde er Redakteur und fünf Jahre später wechselte er als stellvertretender Büroleiter des Journals nach Hongkong. 2011 wurde er von Peking aus zum Chefredakteur der chinesischen Nachrichten ernannt.

„Er kam von der alten Schule in dem Sinne, dass er von Genauigkeit, Klarheit und Fairness besessen war“, sagte Patrick Barta, ein ehemaliger Reporter des Journals, der heute Herausgeber des asiatischen Unternehmens ist. „Aber das hat er mit so viel Herzlichkeit und Menschlichkeit vermischt, dass Journalisten schon immer gerne mit ihm zusammengearbeitet haben.“

Außer seinen Eltern und seiner Frau, der Fotografin (sie war zum Zeitpunkt ihrer Heirat Nora Sommers), hinterlässt Herr Tejada eine Tochter, Gianna; ein Sohn, Marco; eine Schwester, Sara Tejada; und zwei Halbschwestern, Marlene Ponce und Isabel Harrison.

Unter seinen Kollegen war er für sein ansteckendes Lachen und seine unersättliche Arbeitsfähigkeit bekannt.

„Carlos war das wahre Gesicht des Mantras ‚Bearbeiten mit Wildheit und Freude‘“, schrieb Yonette Joseph, Chefredakteurin der internationalen Nachrichten in Seoul, in einer E-Mail. Sie fügte hinzu: „Und er strahlte mit einer Energie aus, die mich glauben ließ, er kenne ein Geheimnis, für das viele Menschen ein Leben brauchen, um es aufzudecken.“