Elon Musk sagt, er plane, SpaceX und Tesla zu verlassen, um ein „Influencer“ zu werden

Er macht Witze, nicht wahr?

Nun, es ist endlich soweit: Elon Musk verlässt die Unternehmen, die er mitgeholfen hat, Vollzeit-Influencer zu werden.

Oder zumindest ist er das behauptet in einem wahrscheinlich scherzhaften Tweet, aber möglicherweise auch ein wenig selbstbewusst der mehr als ein paar Leute hatte, die sich fragten, ob er es ernst meinte.

„Ich denke darüber nach, meinen Job zu kündigen und ein Vollzeit-Influencer zu werden [what do you think],“ der reichste mann der welt getwittert an sein 65-Millionen-Publikum.

Milliardär Pareidolia

die fruchtbaren Meme-Dieb ist dafür bekannt, Twitter als Resonanzboden für einige zu verwenden seine kühnsten ideen. Also würden wir es nicht durchgehen lassen, wenn Elon war darüber nachdenken, ein Vollzeit-Influencer zu werden.

Auch wenn man bedenkt, dass er seine Entscheidung kürzlich ausgelagert hat an einen großen Teil seiner Tesla-Aktien verkaufen, schau runter auf das Fass von Insolvenz mit einem seiner größten Unternehmen, und ist auf 160 Millionen Dollar verklagt von einer der größten Banken der Welt, könnte es sinnvoll sein, dass er aussteigen möchte.

Es besteht auch die faszinierende Möglichkeit, dass der Tweet einen Blitz der Selbsterkenntnis darstellt. Schließlich, Moschus ist selbst schon ein großer Influencer, der buchstäblich kann Ändern Sie die Marktbedingungen mit nur einem Tweet. Er hat wohl sowohl die private Raumfahrt- als auch die Elektrofahrzeugindustrie geschaffen. Natürlich ist er nicht gerade ein Kardashianer, aber es ist schwer zu argumentieren, dass er nicht bereits einer der sichtbarsten Influencer der Welt ist.

Neuer Paul verworfen

Außerdem hat er es vielleicht wirklich Ist es das möchte mit TikTok-Tänzen groß werden – erinnere dich daran EDM-Song Cringey? Oder vielleicht startet er eine Durstfallen-Instagram-Seite für Leute, die mögen fragwürdige Haarschnittentscheidungen? Die Möglichkeiten seiner Influencer-Karriere sind endlos!

Das ist natürlich wohl nur ein großer Scherz von Musk, der gerne 280 Zeichen gleichzeitig im Pot rührt. Aber gleichzeitig wären wir es nicht zu viel überrascht Wenn er zurück nach LA Tritt einem … bei Einfluss Haus.

