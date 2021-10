Eitan Biran, ein sechsjähriger Überlebender eines Seilbahnunfalls, sollte nach Italien zurückkehren, sagt das Gericht

Eitan Birans Eltern, sein Bruder und zwei Urgroßeltern kamen bei dem Absturz ums Leben, was einen intensiven und komplizierten Sorgerechtsstreit für seine überlebenden Eltern in Italien und Israel auslöste.

Die Birans lebten in Pavia, in Norditalien, und ein italienischer Richter entschied, dass Birans Tante väterlicherseits in Italien die Vormundschaft erhalten sollte.

Doch im September besuchte sein Großvater mütterlicherseits Biran in Italien, fuhr ihn über die Grenze in die Schweiz und brachte ihn dann im Privatjet nach Israel.

Einige Tage später erstattete Birans Tante bei den israelischen Behörden Anzeige wegen der Entführung ihres Neffen.