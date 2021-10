So sehen Sie die österreichische Bundesliga in den USA

Hier sind Sie richtig, um zu erfahren, wie Sie die österreichische Bundesliga in der amerikanischen Spitzenklasse sehen können. Österreich ist eine der vielen wettbewerbsfähigen Ligen in ganz Europa. Es irrt jedoch, auf welcher Seite schwieriger zu sehen oder zu streamen ist.

Auch wenn andere große Ligen auf linearen Kanälen oder einfachen Streaming-Diensten ausgestrahlt werden, ist diese Liga anders. Um die österreichische Bundesliga in den US-Regionen zu sehen, lesen Sie unten für weitere Informationen.

Sehen Sie sich die österreichische Bundesliga in den USA an

Verwechseln wir die österreichische Bundesliga nicht mit der deutschen Bundesliga. Ja, die Ligen teilen sich den Namen. Die meisten Leute würden jedoch Bayern München, Borussia Dortmund, Wolfsburg oder RB Leipzig wiedererkennen.

Die österreichische Bundesliga ist nicht so beliebt wie ihr deutsches Pendant. Dennoch bietet die Liga während der gesamten Saison einen ziemlich engen Wettbewerb. Doch wie in der deutschen Bundesliga dominiert eine Mannschaft.

Red Bull Salzburg hat gewonnen 12 der letzten 15 österreichischen Bundesliga-Titel. So oder so, sechs verschiedene Vereine, darunter auch Salzburg, haben in den letzten 20 Jahren Meisterschaften gewonnen.

Derzeit besteht für fünf Ligamannschaften die Möglichkeit, sich für den europäischen Wettbewerb zu qualifizieren. Die Europa Conference League hat diese Türen mit ihrer Einführung in der Saison 2020/21 geöffnet. Zu den österreichischen Teams, die regelmäßig in europäischen Wettbewerben vertreten sind, gehören Red Bull Salzburg, Rapid Wien, Austria Wien, LASK und Sturm Graz.

Eine Reihe von Spielern der größten europäischen Vereine haben die österreichische Spitzengruppe durchlaufen. Sadio Mane spielte für RB Salzburg, bevor er nach England wechselte. Marcel Sabitzer vertrat Salzburg und Rapid Wien, bevor er zu Bayern München wechselte.

USMNT-Fans würden Brenden Aaronson erkennen. Der gebürtige Medford, NJ, spielt für RB Salzburg auf Vereinsebene, wenn er nicht seine Nation vertritt. Er ist einer der vielen USMNT-Spieler in Europa.

Spiele für Für Fans

Für diejenigen, die daran interessiert sind, die österreichische Bundesliga in den USA zu sehen, bietet ein relativ unbekannter Streaming-Dienst die Lösung.

Normalerweise überträgt For the Fans (oder FTF) jede Woche einige Spiele der österreichischen Bundesliga. Die Spiele werden manchmal auf dem FTF-Kanal selbst übertragen. Oder wenn dieser Kanal von anderen Programmen belegt wird, werden manchmal stattdessen Spiele übertragen. Die offizielle FTF-Website ist unter ftfnext.com.

Wenn Ihr Kabel- oder Satellitenanbieter kein FTF anbietet, finden Sie es auch unter fuboTV und Fanatiker.

Da es in der österreichischen Bundesliga nur 12 Mannschaften gibt, finden an jedem Spieltag sechs Spiele statt. Daher überträgt FTF etwa die Hälfte der Spiele pro Woche.

FTF wurde 2017 als amerikanische Multisport-Streaming-Plattform ins Leben gerufen. Zu den Inhalten des Dienstes gehören der Zugang zu Live-Spielen, Video-on-Demand, Analysen, Interviews und vieles mehr. Darüber hinaus sind Spielübertragungen auch nach dem Tag verfügbar, an dem sie stattfinden.

Der Vertrag zwischen der österreichischen Bundesliga und der FTF läuft bis zur Saison 2023/24.

FTF ist eine Streaming-Plattform. Dort finden Sie rund um die Uhr die sportlichen Inhalte des Dienstes. Schon damals taucht FTF auch bei einer Reihe von Kabel- und Streaming-Anbietern auf. Insbesondere Roku, Fanatiz und Samsung TV Plus übertragen den Kanal alle in ihrem Programm.

Andere Inhalte auf FTF

Neben den österreichischen Bundesligaspielen überträgt FTF auch andere Sportarten. Dazu gehören Rugby (sowohl Profi als auch College) und die Women’s Football Alliance (American Football). Darüber hinaus bieten sie Baseball der Pacific League, internationalen Basketball und Lacrosse an. Außerdem können Sie Bogenschießen, Billard und Pickleball sehen.

FTF ist im Wesentlichen der Online-Arm des Kabel-/Satellitensenders Next Level Sports. Next Level Sports ist auf fuboTV, Fanatiz, DirecTV, Verizon Fios, Roku und vielen anderen Anbietern verfügbar. FTF-Inhalte werden jedoch im Allgemeinen über ihre Webseite oder zucken. Benutzer können Inhalte auch über die kostenlose App des Unternehmens auf Android- und Apple-Geräte streamen.

