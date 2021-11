Ein Zehntel von Ludwig Van Beethoven

Sieht aus, als würde ich angeben? Vielleicht bin ich. So viel schöne Musik, die ich auf meinem Klavier gespielt habe, und dann war sie verloren. Diese Geschichte, ein anderes Mal.

Unter diesen Komponisten hatte ich eine leichte Vorliebe für Beethoven. In meinem Kopf habe ich ihn oft mit Mozart verglichen. Mein wohl oberflächlicher Eindruck bleibt: Mozarts Musik ist immer schwungvoll und elegant; Beethovens ist tiefgründig, intensiv und introspektiv. Beides hat mich herausgefordert und begeistert, aber auf eine Art und Weise, die ich nie wirklich ins Auge gefasst habe, hat Beethoven ein bisschen mehr Resonanz gefunden.

Und das, gepaart mit einer Berührung mit künstlicher Intelligenz (KI) im Computerzeitalter, ist der Grund, warum mich kürzlich einige Beethoven-Nachrichten gepackt haben. Diese Nachricht: Vor nicht allzu langer Zeit spielte ein Orchester seine 10. Symphonie.

Was daran interessant ist, fragen Sie sicher. Der Mann ist seit fast 200 Jahren tot und seine Kompositionen wurden alle unzählige Male auf der ganzen Welt aufgeführt. Warum war dieser Auftritt in seinem 10. Jahr in den Nachrichten?

Denn Beethoven hat nie eine 10. Symphonie komponiert.

Da ist seine berühmte 5. (Victory) mit seinem bewegenden Vier-Noten-Riff zum Auftakt. Es gibt seine majestätische dritte, ursprünglich Bonaparte genannt, aber in Eroica umbenannt, als Beethoven seine Illusionen mit Napoleon verlor. Da ist sein 9. (Choral).

Es gibt keinen 10.

Obwohl Beethoven begann, es zu komponieren. Er schrieb „10. Symphonie“ oben auf leere Notenblätter und kritzelte darunter einige kryptische Musiknoten. Aber es waren wirklich nur musikalische Ideen. Wo Beethoven mit ihnen hin wollte, wissen wir nicht. Er starb 1827, bevor er seine Ideen weiter vorantreiben konnte, ganz zu schweigen von der Fertigstellung seiner 10. Sinfonie.

Im Jahr 2019 beschloss ein Team von Informatikern und Musikern unter der Leitung des KI-Professors Ahmed Elgammal der Rutgers University und des österreichischen Komponisten Walter Werzowa, dorthin zu gehen, wo Beethoven nicht hingehen konnte. Sie machten sich auf den Weg, um seine 10. Klasse zu vollenden und nannten ihr Projekt Beethoven X. Sie setzten AI ein, um die wenigen Töne von 1827 zu einer vollwertigen Symphonie zu entwickeln. Beethovens 10. wird lebendig.

Es war das Ziel.

Versuchen wir zu erklären, was da drin passiert ist. Eine Sinfonie dauert in der Regel 20 bis 30 Minuten und ist in vier Abschnitte („Sätze“) unterteilt. Der erste ist im Allgemeinen scharf und knackig; die zweite ist langsamer und ausdrucksvoller; die dritte ist oft ein Tanz (genannt „Menuett“) oder eine spielerische Form, die als Scherzo bekannt ist (was „Witz“ bedeutet); und die vierte ist ein überschwängliches und rhythmisches Ende der Komposition.

Beethovens Sinfonien folgen diesem allgemeinen Schema, sprechen damit aber nur von einer möglichst breiten Skizze seiner Werke. Die Aufgabe dieses Teams bestand darin, ihrem Computer etwas Ähnliches beizubringen, wie der kreative Prozess des großen Mannes. Woher kommen seine musikalischen Ideen? Wie hat er ein paar gekritzelte Noten in seine beredten und lyrischen Kompositionen verwandelt?

Um dies zu beantworten, verwendete das Team Beethovens Neun Symphonien und versuchte zu entscheiden, was ein bestimmter Notenstrang aus seinen Skizzen für die 10. bedeutete. Gehörte er zu einem Menuett? Oder die langsamere Bewegung? Aber vielleicht noch schwieriger: Wie würde die einfache Melodie dieses Knäuels zu den komplexen musikalischen Strukturen von Beethoven werden? Die ganze 5. Symphonie zum Beispiel basiert auf diesen berühmten vier Tönen, wobei die ersten drei sogar identisch sind.

Weitere Fragen: Wie finden Sie die Harmonien? Wie beendet man eine Musikpassage und füttert dann die nächste? Was ist mit dem Ende eines ganzen Satzes und der Sinfonie selbst? Wie kommt man zu einer originellen Idee mit genügend Variation zurück, um sie interessant, aber dennoch erkennbar zu machen? Was passiert mit einem ganzen Orchester? Wie extrahiert man verschiedene Musikstränge für verschiedene Instrumente, um sicherzustellen, dass sie für diese Instrumente geeignet sind und sich immer gut kombinieren lassen?

Viel muss man dem KI-Programm beibringen, damit es sich dann selbst noch etwas beibringen kann und irgendwann anfangen kann, Musik zu produzieren. Denn so funktioniert Kreativität bei uns. Wir lernen die Grundlagen: Wörter schreiben, Noten auf einem Instrument spielen, einen Tennisball durch ein Netz schlagen, was auch immer. Dies sind die Werkzeuge, die es uns ermöglichen, noch mehr zu lernen und andere Werkzeuge zu entdecken und mit dem, was wir wissen, zu experimentieren und unsere Grenzen zu überschreiten und mehr zu lernen … und schließlich heißt es Hallo Sally Rooney oder Meghan Trainor oder Emma Raducanu.

Oder Ludwig van Beethoven.

Ende 2019, einige Monate nach seinem Debüt, rekrutierte das Team einen Pianisten, um die Musikstücke zu spielen, die ihr Programm bisher hervorgebracht hatte. Im Publikum waren mehrere Leute, die mit Beethovens Musik vertraut waren. Wenn der Pianist spielte, konnte niemand, der zuhörte, Beethovens Noten von dem unterscheiden, was die KI wiedergegeben hatte. Es klang auf jeden Fall wie ein Triumph. Trotzdem waren es nur Kleinigkeiten, bestenfalls nur ein paar Minuten. Trotzdem sagte einer der Musiker im Team, das Programm „erinnere ihn an einen leidenschaftlichen Musikstudenten, der jeden Tag übt und lernt und immer besser wird“.

Wie werden wir sonst in unseren jeweiligen Geschäften besser?

Das Team hielt an seiner Aufgabe fest. Auch das KI-Programm. Die Hoffnung war, dass sie die Symphonie schaffen könnten, die letztes Jahr, 250 Jahre nach Beethovens Geburt, gebaut (oder je nach Wunsch umgebaut) wurde. Die Pandemie hat diese Pläne durchkreuzt. Doch am 9. Oktober dieses Jahres hat das Beethoven-Orchester in Bonn die neue Sinfonie zum ersten Mal aufgeführt.

Ich habe auf ihn gehört. In vielerlei Hinsicht ist dies Beethoven sehr ähnlich – die Muster der Noten, die Crescendos, die Schlusssätze der Sätze. Es gibt Anklänge und Erinnerungen an seine anderen Symphonien – zum Beispiel das Viertonmotiv der Quinte. Ich machte eine Pause beim Schreiben dieses Absatzes und spielte den dritten Satz, das Scherzo, für einen Klassikfan, ohne ihr zu sagen, was es war. Einige Minuten später fragte sie: „Ist das Beethoven?“ Und ich sagte: „Ja und nein.“

Auf einer gewissen Ebene könnte man also sagen, dass das Team erfolgreich war.

Aber wie Sie sich vorstellen können, haben das Projekt und sein musikalisches Ergebnis ihre Kritiker. Jan Swafford, Autor einer Beethoven-Biografie, schrieb eine Rezension im Online-Magazin für klassische Musik Van (The Intelligence of Bodies, bit.ly/3p5E88a). Das Hören der Symphonie, schreibt er, habe ihn „eher philosophisch als genervt“ gemacht.

Computer „können die Hitze oder den alarmierenden Mangel an Hitze im Raum nicht erklären, die Empfindungen in der Leistengegend … die Frau oder der Mann, die Sie gerade kennengelernt haben, der Sie anmacht und Sie hoffen, sie anzuschalten … sie. Bastarde die besser schreiben als du… Haare fallen dir auf der Seite vom Kopf“ und mehr. Mit anderen Worten, KI kann niemals den kreativen Ausdruck verstehen, der aus „leben, atmen, lieben, begehren, nach Menschen streben“ entspringt.

Richtig: Swafford ist Beethoven-Experte und wusste von Anfang an, dass dies keine Beethoven-Symphonie war. Für ihn klingt die Musik jedoch „nicht nach Beethoven … am Ende ist sie ziellos und einfallslos und gibt sich manchmal zu viel Mühe“.

Entscheide dich selbst. Beethoven X: bit.ly/3DRbSfj.

Der frühere Informatiker Dilip D’Souza lebt heute in Mumbai und schreibt für seine Abendessen. Sein Twitter-Handle ist @DeathEndsFun

