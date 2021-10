Ein Vollmond im Oktober wird den Meteoritenschauer der Orioniden verdecken

Da die besten Beobachtungsbedingungen für Meteoritenschauer ein dunkler Himmel sind, wird ein Vollmond die Sichtbarkeit des Meteoritenschauers erheblich reduzieren – um etwa 75 %, so Robert Lunsford, Berater der American Meteor Society.

„In einem normalen Jahr würden wir uns definitiv auf die Orioniden konzentrieren“, sagte Lunsford.

Der Orioniden-Meteorschauer ist bis zum 7. November aktiv, daher besteht immer noch die Möglichkeit, eine dieser Sternschnuppen zu sehen. Ratschläge der NASA Die Orioniden zu beobachten bedeutet, auf dem Rücken zu liegen, die Füße auf der Nordhalbkugel nach Südosten und auf der Südhalbkugel nach Nordosten. Orioniden sind am häufigsten von Mitternacht bis zum Morgengrauen.

Wenn Sie eine frühere Aktivität zur Sternenbeobachtung bevorzugen, ist es am besten, den Vollmond nach Sonnenuntergang zu beobachten.

Nach dem Erntemond im September hat der Jägermond seinen Namen von den amerikanischen Ureinwohnern, die zu dieser Jahreszeit in Erwartung der Wintermonate die Jagdsaison veranstalteten, so die Bauern Almanach

Dieser Vollmond markiert auch das Erntedankfest von Sharad Purnima für Hindus und das Ende von Vassa, einer dreimonatigen Fastenzeit für buddhistische Mönche – beide markieren das Ende der Monsunzeit, so NASA

Der Jägermond ist das ganze Jahr über nicht unbedingt heller oder größer als andere Vollmonde, je nach Erde Himmel . Aber wenn Sie den Mond bei Mondaufgang oder Monduntergang in der Nähe des Horizonts sehen, kann er größer und orangefarbener erscheinen.

Die Sichtbarkeit des Nachthimmels in den Vereinigten Staaten wird in diesen Tagen variieren, da sich Wolken und Sturmsysteme über die Staaten bewegen, so der digitale Meteorologe Judson Jones von CNN. Von Dienstagabend bis Mittwochmorgen wird die Wolkendecke Kalifornien, Washington, die Golfküste und die Appalachen betreffen. Am Mittwochabend ziehen westliche Stürme in die nördlichen Rocky Mountains und den Mittleren Westen vor. In Alabama, Florida, Georgia und den Carolinas wird es ebenfalls zu einer erhöhten Wolkendecke kommen.

Mehr Schauer in der Prognose für 2021

Wenn Sie diese Woche unter widrigen Sichtbedingungen festhalten, finden Sie hier weitere Meteorschauer und Vollmonde, die Sie im Rest des Jahres 2021 erleben können EarthSky 2021 Meteorschauer-Leitfaden und Der Almanach des alten Bauern

4.-5. November: Südliche Tauriden

11.-12. November: Taurides du Nord

17. November: Leoniden

19. November: Bibermond

13.-14. Dezember: Zwillinge

18. Dezember: Kalter Mond

22. Dezember: Ursides

Der tauridische Meteoritenschauer sollte vielversprechender sein, sagte Lunsford. Die Tauriden sind dafür bekannt, brillante Feuerbälle zu produzieren, und dieses Jahr erreicht der Schauer seinen Höhepunkt Mitte November.