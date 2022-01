Ein pensionierter FBI-Agent hat eine neue Theorie darüber, wer Anne Franks Familie an die Nazis verraten hat

Der Verrat an Anne Frank: Eine Untersuchung eines kalten Falls, von Rosemary Sullivan, behauptet, ein pensionierter FBI-Spezialagent und ein Team von Ermittlern hätten das Rätsel gelöst, wer die Familie Frank an die Nazis verraten hat.

Der ehemalige FBI-Spezialagent Vincent Pankoke freute sich auf einen entspannten Rückzugsort am Strand, als er die Agentur verließ. Stattdessen wurde er hinzugezogen, um einen berüchtigten Cold Case zu lösen: die Frage, wer betrogen hat Anne Frank und seine Familie den Nazis, die zu ihrer Verhaftung und Deportation in ein Konzentrationslager führten. Nur der Vater Otto Frank, Überlebt. Um seine eigene Antwort auf diese Frage zu finden, stellte Pankoke sein eigenes Team hartnäckiger Ermittler zusammen. Sie verbrachten fünf Jahre damit, jeden relevanten Teil zu durchforsten, eine umfangreiche Online-Datenbank zu erstellen und ein KI-Programm zu entwickeln, das ihnen hilft, alles zu sichten und neue Verbindungen zu finden.

Pankoke räumt zwar ein, dass es sich um einen Indizienfall handelt und dass ein begründeter Zweifel bestehen bleibt et al. denken, dass der wahrscheinlichste Schuldige ein Mann namens Arnold van den Bergh ist, ein lokaler jüdischer Führer, der den Nazis möglicherweise Listen mit Adressen gegeben hat, wo sich andere Juden versteckten, um seine eigene Familie zu schützen. Die Geschichte des Pankoke-Teams wurde in einem Segment auf vorgestellt 60 Minuten Anfang dieser Woche (siehe Video am Ende des Beitrags) und wird ausführlich in einem neuen Buch von Rosemary Sullivan behandelt, Der Verrat an Anne Frank: Eine Untersuchung eines kalten Falls.

Millionen von Menschen haben gelesen Tagebuch der Anne Frank seit seiner ersten posthumen Veröffentlichung im Jahr 1947. Es wurde in 70 Sprachen übersetzt und hat u.a. inspiriert abspielen und der später den Oscar gewann Film von 1959, mit Millie Perkins in der Titelrolle. Anne Frank wurde in Frankfurt, Deutschland, geboren, aber die Familie floh aus dem Land und ließ sich in Amsterdam nieder, nachdem Adolf Hitler an die Macht gekommen war. Sie flohen nicht weit genug: Die Besetzung der Niederlande durch die Nazis begann im Mai 1940 und zwang die Franken (und viele andere Juden) schließlich, sich zu verstecken.

Anne erhielt das berühmte Tagebuch am 12. Juni 1942, zu ihrem 13. Geburtstag, etwa zu der Zeit, als die Gestapo mit der Deportation von Juden aus Amsterdam begann. Am 6. Juli nahm die Familie Frank ihr Leben im Hinterhaus neben dem Bürogebäude auf Prinzengracht 263, wo Otto Frank gearbeitet hatte. Es war nur durch eine Tür auf dem Treppenabsatz zugänglich, die von einem Bücherregal verdeckt war. Viktor Kugler, Johannes Klemann, Miep Gies, und Bep Voskuijl waren die einzigen Angestellten, die wussten, wo sich die Franks (und später die Familie Van Pels) versteckten. Die vier versorgten die Familien mit Lebensmitteln und anderen Notwendigkeiten, wohl wissend, dass sie von den Nazis zum Tode verurteilt werden könnten, weil sie Juden geholfen haben.

Anne zeichnete ihr Leben im Hinterhaus in ihrem Tagebuch für die nächsten zwei Jahre auf und machte ihren letzten Eintrag am 1. August 1944. Nur drei Tage später stürmte die deutsche Polizei unter der Führung von SS-Offizieren das Hinterhaus und verhaftete die Franks und die Familie Van Pels und Überführung in das Durchgangslager Westerbork nach dem Verhör. Auch Kugler und Kleiman wurden festgenommen und in einem Straflager für „Regimefeinde“ festgehalten.

Gies und Voskuijl wurden verhört, aber nicht festgenommen, und fanden Annes Tagebuchseiten auf dem Boden verstreut, als sie in den Anbau zurückkehrten, um sie für die Nachwelt aufzubewahren. Wie die Welt heute weiß, starb die 15-jährige Anne Frank (wahrscheinlich an Typhus) in Bergen-Belsen zwischen Februar und April 1945, einen Tag nach ihrer älteren Schwester Margot. Ihre Mutter Edith war im Vorjahr verhungert.

Es gab zwei separate offizielle Ermittlungen darüber, wer die Familie verraten haben könnte: eine in den Jahren 1947-1948 und die zweite (durchgeführt von der niederländischen Polizei) in den Jahren 1963-1964. In beiden Fällen waren die Ergebnisse nicht schlüssig. Seitdem haben mehrere unabhängige Untersuchungen verschiedene mögliche Verdächtige identifiziert.

Zum Beispiel Melissa Müller 1998 Biographie von Anne Frank kam zu dem Schluss, dass eine Frau namens Lena Hartog, Ehefrau des stellvertretenden Lagerleiters des Unternehmens, die Familie verraten hatte. 2003 kam Carol Ann Lee bei ihr zu einem anderen Schluss Biographie Otto Franks: Der Täter war ein Mann namens Anton „Tonny“ Ahlers, ein Mitglied der Nationalsozialistischen Bewegung in den Niederlanden. Reservemanager Willem van Maaren war ein weiterer Verdächtiger, und da sich mehrere mögliche Täter kannten, ist es auch möglich, dass mehr als eine Person die Familie Frank verraten hat.

EIN Biographie 2015 de Bep Voskuijl (mitverfasst von seinem Sohn Joop) schlug vor, dass eine von Beps Schwestern, Nelly, die Franken denunziert haben könnte. Nelly verliebte sich in einen jungen österreichischen Nazi, arbeitete ein Jahr lang auf einem deutschen Luftwaffenstützpunkt und hatte politische Neigungen, die sie so sehr von der Familie entfremdeten, dass sie ihr Zuhause verließ. Diese Theorie besagt, dass Nelly – die 1943 nach Amsterdam zurückkehrte, als ihre Romanze sauer wurde – die anonyme Anruferin gewesen sein könnte, die der SS (angeblich) von dem Hinterhaus erzählte, laut der Aussage des SS-Offiziers Karl Josef Silbauer, der die Verhaftungen vorgenommen hatte.

das Anne-Frank-Haus führte eine eigene Untersuchung durch und kam mit einer verblüffenden neuen Theorie auf im Jahr 2017 dank der Bemühungen eines Historikers namens Gertjan Brock. Es ist möglich, schlug Brock vor, dass es keinen Verrat gegeben habe und dass die SS-Razzia tatsächlich Teil laufender Versuche gewesen sei, die Lieferanten illegaler Waren aufzuspüren. Diese Theorie besagt, dass die Beamten auf die jüdischen Familien stießen, die sich auf dem Dachboden versteckten.