Ein Gegenmittel gegen den Pandemie-Blues, bei dem einige Montage erforderlich ist

PARIS (AP) – Er beugt sich über den Esstisch und gibt seinem Miniaturtank aus dem Zweiten Weltkrieg den letzten Schliff. Er ist tief fokussiert und hält seine Hand ruhig, während er daran arbeitet, das verkleinerte Plastikmodell so realistisch wie möglich zu gestalten.

Und dabei spürt Maxime Fannoy – Ehemann und Vater mit seiner belgischen Familie auf dem Coronavirus eingesperrt -, dass der unerbittliche Pandemie-Albtraum der Außenwelt dankenswerterweise fehl am Platz ist.

„Es ist eine Flucht. Wenn Sie ein Kit oder eine Bühne bauen, tauchen Sie wirklich ein “, sagt Fannoy. “Alles andere verliert an Bedeutung und ist im aktuellen Kontext eine echte Hilfe.”

Verjüngt durch Quarantänen und Sperren erlebt das altmodische Hobby, Miniaturwelten durch Zusammenbau und Dekoration von maßstabsgetreuen Modellen oder das Rollen von Minizügen auf Minigleisen zu schaffen, eine Wiederbelebung – plastische Therapie gegen den Pandemie-Blues.

Der Umsatz boomt, da Familien, denen das soziale Leben entzogen ist, müßige Hände und Köpfe beschäftigen, um Modelle herzustellen und Züge abzuwischen. Die britische Marke Airfix lief für Spitfires, das legendäre Kampfflugzeug des Zweiten Weltkriegs, mit Plastik-Kits. Hornby, dem Airfix gehört und das auch eine Reihe von Modelleisenbahnen und Autos unter anderen Marken herstellt, ist mit steigenden Umsätzen wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt.

Die analogen Freuden von Collage und Malerei, Fixierung und Geige halten auch einen Teil der digitalen Generation von ihren Bildschirmen fern. Jugendliche bekommen den Modellierungsfehler von Eltern und Großeltern, die plötzlich Zeit haben, sich Hobbys zu widmen, mit denen viele seit ihrer Kindheit zu beschäftigt waren.

In Frankreich sagte der 70-jährige Rentner Guy Warein, seine stationären Renovierungsarbeiten an einer Modelleisenbahn, bei der sich Staub auf seinem Dachboden angesammelt hatte, hätten ihm geholfen, sich mit seinen Enkelkindern aus dem Videospiel zu verbinden, um aus der virtuellen Welt in die Realität zu gelangen. . “”

Während eines Besuchs am Ende der Schule sagte der älteste 16-Jährige: „Komm schon Opa, lass uns die Züge sehen und sie zum Laufen bringen. Also haben wir sie zusammengebracht und Dinge zusammen gemacht “, sagt Warein. “Es ist ein Zusammentreffen von Generationen, und es kann nur von Vorteil sein.”

Also reparierte er die von seinem Stiefvater geerbten Lokomotiven und Fahrzeuge im HO-Maßstab und rüstete den Raum aus, in dem er sie auf einem von ihm entworfenen U-förmigen Gleislayout fahren möchte. Die Aktivität half Warein, einem ehemaligen Pädagogen und Stadtrat, die Pandemie und seine Ängste zu lindern.

“Sie füllen Ihre Zeit und vergessen, was um Sie herum los ist”, sagt er. „Radio oder Fernsehen einzuschalten ist wie mit einem Schlagstock getroffen zu werden, weil sie immer über das Virus und das Unglück sprechen, das es verursacht hat. … Wenn ich ein Hobby habe, kann ich über etwas anderes nachdenken.

Die Hersteller haben Probleme, auf den globalen Anstieg des Interesses zu reagieren. Lyndon Davies, CEO von Hornby, sagte, er müsse 10.000 Spitfire-Kits aus einer Fabrik in Indien fliegen, als die Airfix-Aktien in der 71-jährigen Unternehmensgeschichte zum ersten Mal versiegten.

„Was Sie von Ihren Kindern, Ihren Enkelkindern, nicht wollen, ist, dass sie die ganze Zeit fernsehen oder auf Telefone schauen. Diese Pandemie hat Familien zu Hause wirklich zusammengebracht “, sagt er. “Sie haben die Arten von Produkten verwendet, die wir herstellen, um zu vergessen, was in der Außenwelt vor sich geht.”

Ein anderer britischer Hersteller, Peco, hat zusätzliches Personal eingestellt, um steigende Aufträge – in einigen Märkten um 50% – für seine Modelleisenbahnen, Schienen und Modellierzubehör zu erfüllen.

„Es passiert überall: in unseren Märkten in Großbritannien, Europa, Australien, Nordamerika und China“, sagt Steve Haynes, Sales Director. “Die Menschen nutzen ihre Freizeit, ihre Freizeit, ihre erzwungene Zeit zu Hause viel mehr, um Langeweile zu bekämpfen, gegen Isolation zu kämpfen und etwas Kreatives zu tun.”

In Belgien bezeichnet sich Fannoy als „Modellbauer aus dem Schloss“. Er hatte lange Zeit Plastikkits gekauft, weil sie ihn an die Kindheit erinnerten, aber nie Zeit hatten, sie zu bauen. Stattdessen legte er sie in einen Schrank.

Als die Pandemie sein geschäftiges Leben beendete und ihn zwang, seinen Job als Bauträger zu machen, machte er sich an die Arbeit an seinem Vorrat und füllte sich in den letzten Jahren mit Pinseln und Farben. Tage vor der Sperrung.

Er absolvierte zuerst eine Reihe von Rallye-Autos im Maßstab 1:24. Ende 2020 folgte ein Tigerpanzer aus dem Zweiten Weltkrieg, der so bemalt war, dass er gealtert aussah und in einer Winterszene mit Truppen und einem Jeep montiert war gepostete Bilder des Dioramas , das Ergebnis von 50 Stunden Handarbeit, auf Facebook.

„Normalerweise beginne ich abends gegen 20 Uhr und höre zwischen 23 Uhr und Mitternacht auf“, erklärt Fannoy. „Ich kann nicht mehr die Dinge tun, die ich normalerweise tun würde. Also was mache ich? Ich öffne ein Kit und arbeite daran. Tatsächlich ist es meine Frau, die mich aus dieser Mini-Welt herausholt, in der ich lebe.

„Die Stunden vergehen. Es ist eine Form der Meditation “, sagt er. “Es hat mir im letzten Jahr enorm geholfen.”

